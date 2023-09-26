Новости SBS на русском языке — 26.09.2023

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Главные новости Австралии и мира во вторник

Key Points
  • Около 1500 пожарных в Мельбурне провели крупнейшую за последнее время акцию протеста, перекрыв несколько районов города;
  • Пилоты Qantas призывают председателя авиакомпании Ричарда Гойдер уйти в отставку;
  • В Армению прибыли уже более 6650 жителей Нагорного Карабаха;
  • Расследование, проведенное ООН, показало, что российские военные пытали украинцев так, что некоторые из их умирали во время пыток;
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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