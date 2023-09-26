Новости SBS на русском языке — 26.09.2023

Key Points
- Около 1500 пожарных в Мельбурне провели крупнейшую за последнее время акцию протеста, перекрыв несколько районов города;
- Пилоты Qantas призывают председателя авиакомпании Ричарда Гойдер уйти в отставку;
- В Армению прибыли уже более 6650 жителей Нагорного Карабаха;
- Расследование, проведенное ООН, показало, что российские военные пытали украинцев так, что некоторые из их умирали во время пыток;
- и другие новости.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
Читайте нас в или подпишитесь на наши подкасты .