Новости SBS на русском языке — 26.06.2023

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Главные новости Австралии и мира в понедельник

Главное в новостях к этому часу
  • Верховный суд Австралии отклонил попытки России сохранить землю для нового здания посольства в Канберре.
  • Федеральное правительство объявило о новом предложении о наделении органов связи и средств массовой информации более широкими полномочиями.
  • Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России нужен закон, регулирующий деятельность частных военных компаний.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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