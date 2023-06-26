Новости SBS на русском языке — 26.06.2023

Главное в новостях к этому часу
- Верховный суд Австралии отклонил попытки России сохранить землю для нового здания посольства в Канберре.
- Федеральное правительство объявило о новом предложении о наделении органов связи и средств массовой информации более широкими полномочиями.
- Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России нужен закон, регулирующий деятельность частных военных компаний.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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