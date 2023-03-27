Новости SBS на русском языке — 27.03.2023

Key Points
- Федеральное правительство подверглось критике из-за фонда будущего жилищного строительства Австралии стоимостью 10 миллиардов долларов;
- Отчет показал, что 47% австралийцев поддерживают запрет рекламы ставок на всех платформах социальных сетей;
- Министр обороны Израиля отправлен в отставку после критики правительственной реформы судебной системы;
- Российское министерство обороны обвинило Украину в запуске беспилотника, который стал причиной взрыва в Тульской области;
- и другие новости.
Слушайте
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
Читайте нас в
или подпишитесь на наши подкасты