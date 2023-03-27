Новости SBS на русском языке — 27.03.2023

SBS Russian news

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Главные новости Австралии и мира в понедельник:

Key Points
  • Федеральное правительство подверглось критике из-за фонда будущего жилищного строительства Австралии стоимостью 10 миллиардов долларов;
  • Отчет показал, что 47% австралийцев поддерживают запрет рекламы ставок на всех платформах социальных сетей;
  • Министр обороны Израиля отправлен в отставку после критики правительственной реформы судебной системы;
  • Российское министерство обороны обвинило Украину в запуске беспилотника, который стал причиной взрыва в Тульской области;
  • и другие новости.
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программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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Программа SBS Russian — эфир от 27.03.2023

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