Новости SBS на русском языке - 27.11

- ВОЗ назвала новый вариант коронавируса "Омикрон", многие страны закрывают границы;
- В Виктории зарегистрировано 1252 новых случая COVID-19 и пять смертей, в Новом Южном Уэльсе - 235 случаев и ни одного смертельного исхода;
- Запреты на поездки из Великобритании и Европейского Союза вынудили организаторов отменять спортивные мероприятия, а игроки пытаются покинуть Южную Африку;
- и другие новости.
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