Новости SBS на русском языке - 27.11

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в субботу:

 

  • ВОЗ назвала новый вариант коронавируса "Омикрон", многие страны закрывают границы;
  • В Виктории зарегистрировано 1252 новых случая COVID-19 и пять смертей, в Новом Южном Уэльсе - 235 случаев и ни одного смертельного исхода;
  • Запреты на поездки из Великобритании и Европейского Союза вынудили организаторов отменять спортивные мероприятия, а игроки пытаются покинуть Южную Африку;
  • и другие новости.

 

Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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