Новости SBS на русском языке — 27.12.2022

Highlights
- Власти Австралии бьют тревогу из-за количества утонувших в праздники;
- В НЮУ предупреждают, что за продажу, покупку и запуск фейерверков без лицензии грозит штраф в размере до 27 тысяч долларов и 12 месяцев тюремного заключения;
- Дмитирий Кулеба заявил о желании Украины провести мирный саммит в ООН в феврале;
- Оппозиционера Илью Яшина этапировали из СИЗО, не дожидаясь апелляции;
- и другие новости.
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