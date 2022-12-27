SBS на русском языке

Новости SBS на русском языке — 27.12.2022

SBS на русском языке

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Published 27 December 2022 at 1:06pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
Available in other languages

Главные новости Австралии и мира во вторник

Published 27 December 2022 at 1:06pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • Власти Австралии бьют тревогу из-за количества утонувших в праздники;
  • В НЮУ предупреждают, что за продажу, покупку и запуск фейерверков без лицензии грозит штраф в размере до 27 тысяч долларов и 12 месяцев тюремного заключения;
  • Дмитирий Кулеба заявил о желании Украины провести мирный саммит в ООН в феврале;
  • Оппозиционера Илью Яшина этапировали из СИЗО, не дожидаясь апелляции;
  • и другие новости.
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программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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