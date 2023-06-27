Новости SBS на русском языке — 27.06.2023

Главное в новостях к этому часу
- Согласно опросу Salvation Army, более половины финансово уязвимых австралийцев не могут позволить себе вовремя оплачивать счета за коммунальные услуги.
- Советник по правам коренных народов говорит, что заключение детей под стражу и игнорирование их прав превращает их в преступников.
- Президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к гражданам России.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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