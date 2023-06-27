Новости SBS на русском языке — 27.06.2023

SBS Russian news

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Главные новости Австралии и мира во вторник

Главное в новостях к этому часу
  • Согласно опросу Salvation Army, более половины финансово уязвимых австралийцев не могут позволить себе вовремя оплачивать счета за коммунальные услуги.
  • Советник по правам коренных народов говорит, что заключение детей под стражу и игнорирование их прав превращает их в преступников.
  • Президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к гражданам России.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.
Share

Latest podcast episodes

Uladzislau Khandohi.jpg

Владислав Хандогий, Беларусь: «Я знаю украинских участников этого конкурса. Они мои хорошие друзья»

Laura playing with her son (SBS).jpg

Правительство увеличивает субсидии на детские сады, но и плата за сады уже успела вырасти

SBS Russian live studio.jpeg

Уголь и санкции: Как австралийская компания продолжает добычу и экспорт угля из России во время войны

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 26.06.2023