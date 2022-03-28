Новости SBS на русском языке - 28.03

- Ожидается, что в Федеральный бюджет, который будет озвучен завтра, будут включены изменения в акцизах на топливо, чтобы противостоять рекордному повышению цен на бензин;
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов принять российские гарантии безопасности, включая безъядерный статус Украины;
- Мужчина и несколько собак погибли при попытке спастись от наводнения в Квинсленде;
- и другие новости.
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