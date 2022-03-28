Новости SBS на русском языке - 28.03

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в понедельник:

  • Ожидается, что в Федеральный бюджет, который будет озвучен завтра, будут включены изменения в акцизах на топливо, чтобы противостоять рекордному повышению цен на бензин;
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов принять российские гарантии безопасности, включая безъядерный статус Украины;
  • Мужчина и несколько собак погибли при попытке спастись от наводнения в Квинсленде;
  • и другие новости.
 

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программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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