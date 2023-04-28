Новости SBS на русском языке — 28.04.2023

Key Points
- Премьер-министр Энтони Альбанезе встретится сегодня с лидерами штатов и территорий;
- В Судане продлено прекращение огня, но оно соблюдается лишь отчасти;
- Владимир Путин издал указ о депортации украинцев, не принявших гражданство России, с занятых РФ территорий;
- Учительницу в Чехии будут судить за распространение российской дезинформации об Украине;
- и другие новости.
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