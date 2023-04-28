Новости SBS на русском языке — 28.04.2023

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Главные новости Австралии и мира в пятницу

Key Points
  • Премьер-министр Энтони Альбанезе встретится сегодня с лидерами штатов и территорий;
  • В Судане продлено прекращение огня, но оно соблюдается лишь отчасти;
  • Владимир Путин издал указ о депортации украинцев, не принявших гражданство России, с занятых РФ территорий;
  • Учительницу в Чехии будут судить за распространение российской дезинформации об Украине;
  • и другие новости.
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программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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Новости SBS на русском языке — 27.04.2023