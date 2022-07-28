Новости SBS на русском языке - 28.07.2022

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в четверг:

  • Правительство Австралии предложит вынужденым переселенцам из Украины визовые возможности, дающие им право работать и учиться «столько, сколько им нужно»;
  • В парламент внесен закон, позволяющий рабочим австралийцам, которые спасаются от домашнего насилия, получать до 10 дней оплачиваемого отпуска;
  • На российского политика Владимира Кара-Мурзу завели еще одно уголовное дело за участие в деятельности нежелательной организации;
  • Тело австралийского альпиниста найдено в горах Пакистана;
  • и другие новости. 
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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