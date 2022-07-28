Новости SBS на русском языке - 28.07.2022

Правительство Австралии предложит вынужденым переселенцам из Украины визовые возможности, дающие им право работать и учиться «столько, сколько им нужно»;

В парламент внесен закон, позволяющий рабочим австралийцам, которые спасаются от домашнего насилия, получать до 10 дней оплачиваемого отпуска;

На российского политика Владимира Кара-Мурзу завели еще одно уголовное дело за участие в деятельности нежелательной организации;

Тело австралийского альпиниста найдено в горах Пакистана;