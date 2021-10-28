Новости SBS на русском языке - 28.10

- Год спустя после Королевской комиссии для расследования причин лесных пожаров, пострадавшие и активисты призывают к срочным действиям со стороны правительства;
- Премьер-министр Скотт Моррисон официально объявил снятие ограничений на выезд из страны с 01 ноября для полностью вакцинированных граждан;
- Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин обратился к Владимиру Путину с открытым письмом о пытках заключённых в колониях в России
- и другие новости.
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