Новости SBS на русском языке - 28.10

Год спустя после Королевской комиссии для расследования причин лесных пожаров, пострадавшие и активисты призывают к срочным действиям со стороны правительства;

Премьер-министр Скотт Моррисон официально объявил снятие ограничений на выезд из страны с 01 ноября для полностью вакцинированных граждан;

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин обратился к Владимиру Путину с открытым письмом о пытках заключённых в колониях в России