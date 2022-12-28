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Новости SBS на русском языке — 28.12.2022

SBS на русском языке

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Published 28 December 2022 at 12:15pm, updated 4 hours ago at 12:19pm
By Svetlana Printcev
Source: SBS
Available in other languages

Главные новости Австралии и мира в среду:

Published 28 December 2022 at 12:15pm, updated 4 hours ago at 12:19pm
By Svetlana Printcev
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • Энтони Албанезе уточнил сроки для проведения референдума «Голос Коренных народов в парламенте»;
  • Премьер НЮУ призывает людей оставаться в безопасности на пляже после того, как более чем 600 спасательных операций было проведено за последние три дня;
  • СМИ сообщают, что в Подольске задержаны отказавшиеся воевать мобилизованные, а пара пенсионеров попыталась поджечь военкомат.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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