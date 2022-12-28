Новости SBS на русском языке — 28.12.2022

Highlights
- Энтони Албанезе уточнил сроки для проведения референдума «Голос Коренных народов в парламенте»;
- Премьер НЮУ призывает людей оставаться в безопасности на пляже после того, как более чем 600 спасательных операций было проведено за последние три дня;
- СМИ сообщают, что в Подольске задержаны отказавшиеся воевать мобилизованные, а пара пенсионеров попыталась поджечь военкомат.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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