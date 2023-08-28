Новости SBS на русском языке — 28.08.2023

Главное в новостях к этому часу
- Спасательные бригады продолжают работу по установлению причины крушения самолета с морскими пехотинцами США на севере Австралии.
- Согласно новому отчету Институтом Пеннингтона, один австралиец погибает из-за передозировки наркотиками каждые четыре часа.
- Премьер штата Новый Южный Уэльс признал, что деньги налогоплательщиков были потрачены впустую в процессе найма главы Департамента транспорта.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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