Новости SBS на русском языке — 28.09.2023

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Главные новости Австралии и мира в четверг

Главное в новостях к этому часу
  • Отчет королевской комиссии по вопросам людей с ограниченными возможностями здоровья будет сегодня передан Генерал-губернатору.
  • Комиссия по справедливому труду вынесла решение в пользу работников сферы детских садов в процессе переговоров за повышение заработной платы.
  • В России политика Алексея Навального на год перевели в единое помещение камерного типа.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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Программа SBS Russian — эфир от 28.09.2023

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