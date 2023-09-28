Новости SBS на русском языке — 28.09.2023

Главное в новостях к этому часу
- Отчет королевской комиссии по вопросам людей с ограниченными возможностями здоровья будет сегодня передан Генерал-губернатору.
- Комиссия по справедливому труду вынесла решение в пользу работников сферы детских садов в процессе переговоров за повышение заработной платы.
- В России политика Алексея Навального на год перевели в единое помещение камерного типа.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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