Новости SBS на русском языке — 29.05.2023

ГЛАВНОЕ В НОВОСТЯХ К ЭТОМУ ЧАСУ
- Премьер-министр Австралии назвал тех, кто выступает против «Голоса Коренных народов в парламент», проводящими кампанию по запугиванию;
- Более 22 тысяч человек связались с Geoscience Australia и сообщили, что почувствовали толчки землетрясения в Мельбурне;
- Киев вновь подвергся нападению беспилотников, власти назвали эту атаку самой массированной с начала войны;
- В России вышел школьный учебник истории с главой о войне в Украине. Среди авторов учебника - внук Молотова;
- и другие новости.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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