Новости SBS на русском языке — 29.05.2023

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Главные новости Австралии и мира в понедельник:

ГЛАВНОЕ В НОВОСТЯХ К ЭТОМУ ЧАСУ
  • Премьер-министр Австралии назвал тех, кто выступает против «Голоса Коренных народов в парламент», проводящими кампанию по запугиванию;
  • Более 22 тысяч человек связались с Geoscience Australia и сообщили, что почувствовали толчки землетрясения в Мельбурне;
  • Киев вновь подвергся нападению беспилотников, власти назвали эту атаку самой массированной с начала войны;
  • В России вышел школьный учебник истории с главой о войне в Украине. Среди авторов учебника - внук Молотова;
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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