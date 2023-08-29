Новости SBS на русском языке — 29.08.2023

Key Points
- Спасателям пока не удалось забрать тела трех морских пехотинцев США, погибших в результате крушения вертолета;
- У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7 баллов;
- Власти Украины заявили, что их войска освободили поселок Работино и продвигаются на юг в рамках проводимого ими контрнаступления;
- В Израиле добились отмены гастролей московского театра "Ленком";
- и другие новости.
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