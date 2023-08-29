Новости SBS на русском языке — 29.08.2023

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Главные новости Австралии и мира во вторник:

Key Points
  • Спасателям пока не удалось забрать тела трех морских пехотинцев США, погибших в результате крушения вертолета;
  • У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7 баллов;
  • Власти Украины заявили, что их войска освободили поселок Работино и продвигаются на юг в рамках проводимого ими контрнаступления;
  • В Израиле добились отмены гастролей московского театра "Ленком";
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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