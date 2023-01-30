Новости SBS на русском языке — 30.01.2023

Key Points
- Федеральное правительство запустило новую национальную программу для сектора искусства, развлечений и культуры Австралии на ближайшие 5 лет;
- Федеральный министр окружающей среды Таня Плиберсек поддерживает идею запрета использования мобильных телефонов в школах;
- В Канаде россиянку не пустили в Посольство РФ из-за подписки на антивоенную группу в Facebook;
- и другие новости.
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