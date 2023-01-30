Новости SBS на русском языке — 30.01.2023

News Bulletin Russian

Source: SBS

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Главные новости Австралии и мира в понедельник:

Key Points
  • Федеральное правительство запустило новую национальную программу для сектора искусства, развлечений и культуры Австралии на ближайшие 5 лет;
  • Федеральный министр окружающей среды Таня Плиберсек поддерживает идею запрета использования мобильных телефонов в школах;
  • В Канаде россиянку не пустили в Посольство РФ из-за подписки на антивоенную группу в Facebook;
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.
Share

Latest podcast episodes

DR GENNADI KAZAKEVITCH, Monash University

Экономический обзор: Будет ли в Австралии рецессия в 2023 и если да, то как к ней подготовиться?

Novak.png

Australian Open. Самые интересные моменты финалов крупнейшего теннисного турнира

Ukraine War

Украина призывает страны Запада ускорить передачу танков, а также просит ракеты и самолеты

protestor against war with sign

Я русский и я против войны. Иван Крестотцов