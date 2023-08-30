Новости SBS на русском языке — 30.08.2023

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Главные новости Австралии и мира в среду:

Key Points
  • Премьер-министр Энтони Альбанезе анонсировал дату референдума по Голосу Коренных народов в парламенте;
  • Звучат призывы улучшить доступ к качественной медицинской помощи по беременности и родам в отдаленных регионах;
  • Сообщается о том, что украинские беспилотники атаковали 5 регионов России и Севастополь;
  • Пригожина похоронили в Петербурге. Похороны прошли «в закрытом формате».
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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