Новости SBS на русском языке — 30.08.2023

Key Points
- Премьер-министр Энтони Альбанезе анонсировал дату референдума по Голосу Коренных народов в парламенте;
- Звучат призывы улучшить доступ к качественной медицинской помощи по беременности и родам в отдаленных регионах;
- Сообщается о том, что украинские беспилотники атаковали 5 регионов России и Севастополь;
- Пригожина похоронили в Петербурге. Похороны прошли «в закрытом формате».
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
Читайте нас в или подпишитесь на наши подкасты .