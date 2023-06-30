Новости SBS на русском языке — 30.06.2023

Главное в новостях к этому часу
- С наступлением нового финансового года счета за электроэнергию домохозяйств вырастут на 20-25 процентов.
- Министр образования Джейсон Клэр заявил, что правительство рассматривает вариант введения всеобщего бесплатного дошкольного образования.
- По словам экоактивистки Греты Тунберг, международная реакция на разрушение Каховской плотины в Украине была недостаточной.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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