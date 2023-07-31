Новости SBS на русском языке — 31.07.2023

ГЛАВНОЕ В НОВОСТЯХ К ЭТОМУ ЧАСУ
- Федеральное правительство заверяет индонезийские власти в том, что австралийский экспорт животных безопасен;
- Новый отчет показал, что "вероятность успешной иммиграции по родительским визам, где срок ожидания от 30 до 50 лет, для многих заявителей практически отсутствует»;
- По меньшей мере 40 человек погибли и более 130 получили ранения в результате взрыва бомбы на митинге в Пакистане;
- В Новосибирске против пенсионера возбудили уголовное дело об экстремизме из-за двух комментариев против войны;
- и другие новости.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
Читайте нас в или подпишитесь на наши подкасты .