Новости SBS на русском языке — 31.07.2023

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Главные новости Австралии и мира в понедельник:

ГЛАВНОЕ В НОВОСТЯХ К ЭТОМУ ЧАСУ
  • Федеральное правительство заверяет индонезийские власти в том, что австралийский экспорт животных безопасен;
  • Новый отчет показал, что "вероятность успешной иммиграции по родительским визам, где срок ожидания от 30 до 50 лет, для многих заявителей практически отсутствует»;
  • По меньшей мере 40 человек погибли и более 130 получили ранения в результате взрыва бомбы на митинге в Пакистане;
  • В Новосибирске против пенсионера возбудили уголовное дело об экстремизме из-за двух комментариев против войны;
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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