Новости SBS на русском языке — 31.08.2023

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Главные новости Австралии и мира в четверг:

Key Points
  • Сотни волонтеров вышли на улицы в первый день официальной кампании «Да» и «Нет» накануне Референдума "Голос Коренных народов в парламенте";
  • Регулятор энергетического рынка Австралии в новом отчете призывает к срочным инвестициям в новые возобновляемые источники энергии;
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудят предложение по альтернативе черноморскому зерновому соглашению на встрече на этой неделе.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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Программа SBS Russian — эфир от 31.08.2023

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