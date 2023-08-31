Новости SBS на русском языке — 31.08.2023

Key Points
- Сотни волонтеров вышли на улицы в первый день официальной кампании «Да» и «Нет» накануне Референдума "Голос Коренных народов в парламенте";
- Регулятор энергетического рынка Австралии в новом отчете призывает к срочным инвестициям в новые возобновляемые источники энергии;
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудят предложение по альтернативе черноморскому зерновому соглашению на встрече на этой неделе.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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