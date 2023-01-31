Новости SBS на русском языке — 31.01.2023

Highlights
- Австралия и Франция объявили об увеличении военной помощи Украине;
- Начиная с 1 февраля, жертвы домашнего насилия будут иметь право на десять дней оплачиваемого отпуска;
- Правительство штата НЮУ не планирует снижать финансирование школ, связанных с консервативной католической группой Opus Dei, на фоне обвинений в нарушении учебного плана и дезинформации по вопросам сексуального здоровья.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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