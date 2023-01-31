Новости SBS на русском языке — 31.01.2023

News Bulletin Russian

Source: SBS

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Главные новости Австралии и мира во вторник

Highlights
  • Австралия и Франция объявили об увеличении военной помощи Украине;
  • Начиная с 1 февраля, жертвы домашнего насилия будут иметь право на десять дней оплачиваемого отпуска;
  • Правительство штата НЮУ не планирует снижать финансирование школ, связанных с консервативной католической группой Opus Dei, на фоне обвинений в нарушении учебного плана и дезинформации по вопросам сексуального здоровья.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.
Share

Latest podcast episodes

327844300_908414553939829_8681542219948287987_n.jpg

Бывшего продюсера SBS Russian Ольгу Клепову радует работа в Lingokids

Artist Irina Iris

Программа SBS Russian — эфир от 30.01.2023

News Bulletin Russian

Новости SBS на русском языке — 30.01.2023

DR GENNADI KAZAKEVITCH, Monash University

Экономический обзор: Будет ли в Австралии рецессия в 2023 и если да, то как к ней подготовиться?