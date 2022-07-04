Новости SBS на русском языке - 4.07.2022

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в понедельник:

  • Премьер-министр Энтони Альбанезе после своего первого визита в Киев пообещал ужесточить санкции в отношении России и увеличить военную помощь Украине;
  • Силы обороны Австралии помогают властям Нового Южного Уэльса с чрезвычайными ситуациями, вызванными наводнениями по всему штату;
  • Новосибирский физик Дмитрий Колкер умер в СИЗО. ФСБ увезла его из больницы на IV стадии рака;
  • и другие новости. 
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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