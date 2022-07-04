Новости SBS на русском языке - 4.07.2022

- Премьер-министр Энтони Альбанезе после своего первого визита в Киев пообещал ужесточить санкции в отношении России и увеличить военную помощь Украине;
- Силы обороны Австралии помогают властям Нового Южного Уэльса с чрезвычайными ситуациями, вызванными наводнениями по всему штату;
- Новосибирский физик Дмитрий Колкер умер в СИЗО. ФСБ увезла его из больницы на IV стадии рака;
- и другие новости.
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