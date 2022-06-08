Новости SBS на русском языке - 8.06.2022

News Bulletin Russian

Source: SBS

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Главные новости Австралии и мира в среду

  • Семья из Билоэлы возвращается домой после судебных разбирательств длительностью более 1500 дней.
  • Westpac первым из четверки крупнейших банков поднимает ставки по ипотеке после вчерашнего повышения ключевой ставки Резервным банком Австралии.
  • NASA запустит три ракеты с австралийской Северной территории.
  • МВД России объявило писателя Дмитрия Глуховского в розыск по уголовному делу о фейках.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод