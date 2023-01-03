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Новости SBS на русском языке — 03.01.2023

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News Bulletin Russian

Source: SBS

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Published 3 January 2023 at 12:51pm
By Lera Shvets
Source: SBS
Available in other languages

Главные новости Австралии и мира во вторник

Published 3 January 2023 at 12:51pm
By Lera Shvets
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • По меньшей мере четыре человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии после столкновения двух вертолетов в Квинсленде;
  • Главный врач Австралии и федеральное правительство разошлись во мнении по поводу новых ограничений для прилетающих из Китая;
  • Депутаты Европарламента написали письмо поддержки Алексею Горинову, отбывающему семь лет по статье о «фейках о российской армии».
Слушайте 
программу на русском языке SBS
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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