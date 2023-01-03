Новости SBS на русском языке — 03.01.2023

Highlights
- По меньшей мере четыре человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии после столкновения двух вертолетов в Квинсленде;
- Главный врач Австралии и федеральное правительство разошлись во мнении по поводу новых ограничений для прилетающих из Китая;
- Депутаты Европарламента написали письмо поддержки Алексею Горинову, отбывающему семь лет по статье о «фейках о российской армии».
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
Читайте нас в или подпишитесь на наши подкасты .