Новости SBS на русском языке — 15.11

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в понедельник


  • Премьер-министр Великобритании уверен, что добыча угля постепенно прекратится, несмотря на то, что окончательная сделка саммита ООН по изменению климата оказалась более слабой, чем ожидалось;
  • Председатель ABC Ита Баттроуз выразила обеспокоенность по поводу того, что парламентское расследование процессов рассмотрения жалоб ABC может быть попыткой подорвать ее независимость;
  • Писательница Людмила Петрушевская
    отказалась
    от звания лауреата Государственной премии РФ в знак протеста против попытки российских властей закрыть старейший в России правозащитный центр “Мемориал”.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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