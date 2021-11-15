Новости SBS на русском языке — 15.11

Премьер-министр Великобритании уверен, что добыча угля постепенно прекратится, несмотря на то, что окончательная сделка саммита ООН по изменению климата оказалась более слабой, чем ожидалось;

Председатель ABC Ита Баттроуз выразила обеспокоенность по поводу того, что парламентское расследование процессов рассмотрения жалоб ABC может быть попыткой подорвать ее независимость;