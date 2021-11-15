Новости SBS на русском языке — 15.11

- Премьер-министр Великобритании уверен, что добыча угля постепенно прекратится, несмотря на то, что окончательная сделка саммита ООН по изменению климата оказалась более слабой, чем ожидалось;
- Председатель ABC Ита Баттроуз выразила обеспокоенность по поводу того, что парламентское расследование процессов рассмотрения жалоб ABC может быть попыткой подорвать ее независимость;
- Писательница Людмила Петрушевская от звания лауреата Государственной премии РФ в знак протеста против попытки российских властей закрыть старейший в России правозащитный центр “Мемориал”.
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