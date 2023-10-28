Забытый герой: История Семёна Гринева из Мельбурна

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Credit: Picasa

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29 октября 2023 года исполняется 68 лет со дня одного из самых страшных бедствий в истории советского военно-морского флота — взрыва и затопления флагмана Черноморского флота, линкора «Новороссийск». По этому случаю вспоминаем архивный материал 2007 года — историю Семена Гринева из Мельбурна, участвовавшего в спасении линкора.

Готовя к эфиру эту программу в 2007 году мы установили, что Семен Гринёв в 1999 году был награжден орденом Мужества за участие в спасении «Новороссийска». Ему на тот момент это было неизвестно. SBS Russian помогли Семену Гриневу получить этот орден в Австралии. Формальности и проверки заняли год, и в сентябре 2008 года в скромной семейной обстановке бывшему моряку Черноморского Флота была официально вручена награда, почти 53 года спустя.

Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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