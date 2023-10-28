Забытый герой: История Семёна Гринева из Мельбурна

Готовя к эфиру эту программу в 2007 году мы установили, что Семен Гринёв в 1999 году был награжден орденом Мужества за участие в спасении «Новороссийска». Ему на тот момент это было неизвестно. SBS Russian помогли Семену Гриневу получить этот орден в Австралии. Формальности и проверки заняли год, и в сентябре 2008 года в скромной семейной обстановке бывшему моряку Черноморского Флота была официально вручена награда, почти 53 года спустя.





Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.



