До выборов в США меньше недели. Утверждена кандидатура Верховного судьи

President Donald Trump and Amy Coney Barrett, after Supreme Court Justice Clarence Thomas administered one of two oaths of office that justices have to take.

President Donald Trump and Amy Coney Barrett, after Supreme Court Justice Clarence Thomas administered one of two oaths of office that justices have to take. Source: AP

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Меньше недели осталось до главного события США последних четырех лет - выборов президента. Страсти предвыборной кампании накалились до предела. Перед выборами Трамп успел назначить, а Сенат успел проголосовать за утверждение кандидатуры нового Верховного судьи. Подробности - у нашего специального корреспондента в США Михаила Комадовского.

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод