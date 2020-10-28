До выборов в США меньше недели. Утверждена кандидатура Верховного судьи
President Donald Trump and Amy Coney Barrett, after Supreme Court Justice Clarence Thomas administered one of two oaths of office that justices have to take. Source: AP
Меньше недели осталось до главного события США последних четырех лет - выборов президента. Страсти предвыборной кампании накалились до предела. Перед выборами Трамп успел назначить, а Сенат успел проголосовать за утверждение кандидатуры нового Верховного судьи. Подробности - у нашего специального корреспондента в США Михаила Комадовского.
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