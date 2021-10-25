Settlement Guide: Как получить бесплатную юридическую помощь в Австралии

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Находящиеся в тяжелой ситуации люди, нуждающиеся в юридической помощи, могут обратиться за помощью в комиссию по оказанию правовой помощи в своем штате или территории или в общественные юридические центры, либо же в юридические службы для Аборигенных народов и жителей островов Торресова пролива.







Профессор права Университета Монаша д-р Джефф Гиддингс говорит, что службы правовой помощи имеют ограниченное финансирование, поэтому им приходится выбирать, за какие дела браться.





"Службы по оказанию юридической помощи рассмотрят различные способы оказания правовой поддержки; она не ограничивается лишь представлением вас в суде адвокатом. Возможно, будут использоваться другие первичные процессы разрешения споров, и вы получите помощь на уровне медиатора. Такого вида услуги составляют значительную часть сервисов, которые службы юридической поддержки смогут предоставить сами либо профинансировать других для оказания этих услуг".





Legal Aid commissions provide free legal information and advice over phone Source: Getty Images/LumiNola







Специальный тест, который называется "Means and Merit", позволяет оценить ваш доход и имущество, а также ваш правовой вопрос - будь то уголовное, гражданское или семейное право.







Частному лицу может просто потребоваться юридическая информация или конкретный совет по юридическому вопросу. Но если кому-то нужно юридическое представительство, им нужно подать заявление на получение гранта на юридическую помощь.







Профессор права Сиднейского университета Саймон Райс говорит, что большинство людей со средним доходом не имеют права на получение грантов на юридическую помощь.







Он проанализировал национальную статистику по оказанию юридической помощи Австралии за период с июля 2020 года по май 2021 года и обнаружил, что 65 процентов этих грантов были выделены мужчинам и 33 процента - женщинам.







"Люди не могут позволить себе услуги адвоката, но они могут не проходить по критериям на получение правовой помощи. Из бюджета службы юридической помощи большая часть была выделена мужчинам и большая часть пошла на уголовное право. В уголовном праве мужчины получают юридическую помощь в пять раз чаще, чем женщины. В семейном праве женщины получают юридическую помощь в два раза чаще, чем мужчины. А в других случаях все остальные дела, связанные с долгами, работой, арендой и т. д., примерно одинаково распределены. Таким образом, в целом мужчины получают как минимум в два раза больше правовой поддержки от этих служб, чем женщины".







По всей стране 170 независимых некоммерческих общественных юридических центров предоставляют бесплатную юридическую помощь, включая информацию, рекомендательные письма, разъяснение юридических вопросов, консультации, ведение дел и представительские услуги.







Генеральный директор национального высшего органа "Community Legal Centres Australia" Нассим Аррадж говорит, что общественные юридические службы тесно работают с местными сообществами и имеют крепкие связи с местными общественными центрами.







"Это может быть центр по соседству, информационный центр для мигрантов, все те виды услуг, которые существуют на уровне сообщества. Таким образом, они получают рекомендации из всех этих мест. Люди могут связаться со своим местным членом парламента, который направит их в местный общественный юридический центр. Общественные юридические центры тесно сотрудничают со службами здравоохранения, поэтому часто направить может медицинская служба, или люди могут прийти или позвонить в общественный юридический центр напрямую. На нашем веб-сайте есть справочник всех юридических центров в Австралии, и люди могут получить доступ к этому справочнику и просто позвонить".







Г-н Аррадж говорит, что общественные юридические центры сами решают, какую юридическую помощь они могут предоставить в каждом конкретном случае.







"Чем больше есть у человека, как мы их называем, индикаторов неблагополучия: это может быть опыт семейного насилия, неспособность говорить или понимать по-английски, инвалидность, преклонный возраст, возраст до 18 лет. Мы как бы спрашиваем себя, сможет ли этот человек помочь себе сам или в какой степени этот человек может помочь себе, и если решение таково, что человек не может ориентироваться в системе без дополнительной поддержки, мы пытаемся предоставить поддержку, которая нужна". In Australia for family and civil law matters, you may choose to represent yourself in court Source: Getty Images/Chris Ryan







Каждый, кто обращается в общественные центры правовой помощи, может, по крайней мере, получить доступ к юридической информации и руководствам по ресурсам для самопомощи.







Пережив насилие в семье, иммигрантка, родившаяся в Аргентине, в течение многих лет обращалась за юридической помощью через Legal Aid NSW и различные общественные юридические центры.







Мы назовем ее Марией, потому что она попросила об анонимности в беседе с журналистами SBS Radio.







"Я обращалась в разные центры правовой помощи, я также была в общественных центрах. Вы должны записаться на часовой прием и потом прийти туда. Не могу сказать, что для меня было положительным опытом обращение в эти службы. Юристы говорят не тем языком. Им не хватает понимания, как общаться с обычным человеком. Они говорят на профессиональном языке, вы просто не понимаете всех юридических терминов, и вы действительно напуганы, вы думаете: «Как же я смогу с этим справиться?"







Юридическая служба для женщин в Виктории (Women's Legal Service Victoria) предоставляет бесплатные юридические услуги женщинам, оказавшимся в неблагоприятном положении, для решения юридических вопросов, возникающих в результате разрыва отношений или домашнего насилия.







Генеральный директор Хелен Мэтьюз говорит, что из-за лимитов на финансы и тренинги организация может предоставлять юридические консультации и представлять интересы лишь небольшого числа женщин.







"Мы очень-очень тщательно выбираем и очень строго подходим к тому, за какие дела браться. Но мы должны реально помогать тем людям, которые, по нашему мнению, наименее способны самостоятельно сориентироваться в системе. Наша организация занимается несколькими разными направлениями. Что касается работы с клиентами, часть из этих услуг - это работа дежурных юристов по представлению в суде. Итак, мы каждый день находимся в Мельбурнском магистратском суде, в разделе семейного насилия. И это означает для женщин, являются ли они пострадавшими членами семьи, которых полиция пытается защитить, или являются другой стороной, мы обеспечим их бесплатное представительство в суде". At local courts and tribunals, anyone can approach a duty lawyer for assistance if they have a matter at court that day and do not have their lawyer Source: Getty Images/seksan Mongkhonkhamsao







По всей стране в местных судах и трибуналах любой может обратиться за помощью к дежурному юристу, если в тот день рассматривается дело в суде и у него нет адвоката.







Их услуги бесплатные. Однако дежурные юристы могут оказать лишь ограниченную помощь в дневное время. Если ваше дело сложное, дежурный юрист может помочь вам перенести явку в суд на более поздний срок.







В Австралии лицо, предстающее перед уголовным судом, должно быть представлено профессиональным юристом. Представлять самого себя можно лишь в семейных и гражданских делах.







Профессор права Сиднейского университета Саймон Райс говорит, что, хотя суды создают доступную среду для тех, кто представляет свои интересы самостоятельно, вам все равно необходимы юридические знания, чтобы подготовить судебные документы и выступить в суде и трибунале.





"В целом суды гораздо более сговорчивы, чем они были раньше с людьми, представляющими себя, но есть предел, насколько далеко суд может зайти, потому что суды должны быть независимыми. Таким образом, суды, насколько это возможно, создают доступную среду, но она не безгранична. Неважно, насколько понимающий судья, закон ведь очень технически - это первое. А второй момент заключается в том, что судебное разбирательство является состязательным, вы фактически участвуете в состязании против кого-то, и другой стороне будет позволено сделать практически все, что законно, чтобы выиграть дело. По сути вы противостоите враждебному оппоненту и технической правовой системе".







Профессор права д-р Джефф Гиддингс говорит, что Университет Монаша ведет Программу помощи в области семейного права (Family Law Assistance Program), предназначенную для оказания поддержки лицам, представляющим сами себя в судебных процессах по семейному праву.







Другие австралийские юридические школы тоже предлагают разные виды поддержки, включая Griffith University, Deakin University, Bond University и другие.







В так называемых юридических клиниках (law clinics) под наблюдением квалифицированного и опытного юриста студенты бесплатно предоставляют консультации и поддержку в отношении судебного процесса и судебных процедур.







Существует также немало веб-сайтов, предоставляющих бесплатную юридическую информацию, которая поможет вам сориентироваться в судебной системе.







А судебное разбирательство Марии, касающееся опеки над ее детьми, продолжается.







Она не соответствовала критериям на предоставление бесплатной правовой помощи, потому что частично владела домом по ипотеке, поэтому ей предоставили список юристов, которые могут взять дело без оплаты Pro Bono.







Уже прошли годы, за которые она связалась со многими юристами из списка, но она все еще ищет того, кто возьмется за ее дело на безвозмездной основе.





