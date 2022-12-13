Местное сообщество переживает шок после смертельной стрельбы в Квинсленде

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Полицеские Квинсленда в трауре после того как шесть человек, и в их числе - два офицера полиции, были смертельно ранены в отдаленном районе штата Darling Downs.





Полиция застрелила трех человек после устроенной теми стрельбы из засады, в которой были убиты двое офицеров и сосед.





Ранее в понедельник четверо полицейских прибыли к изолированному региональному участку, чтобы расследовать сообщения о пропавшем без вести человеке.





Комиссар полиции Квинсленда Катарина Кэрролл говорит, что полиция Нового Южного Уэльса обратилась в полицию Квинсленда с просьбой проверить личность человека, который считался пропавшим без вести в течение 12 месяцев.





Она объясняет, что случилось дальше.





«Четверо офицеров прибыли объект на Wayne's Road в Wieambilla в связи с пропавшим без вести человеком из Нового Южного Уэльса. Трагически, во время этого визита, два офицера были смертельно ранены и скончались на месте происшествия. Еще один человек, местный житель, также был застрелен. Еще один офицер получил пулевое ранение и находится на лечении в больнице. Четвертому офицеру удалось покинуть территорию, и он также проходит лечение».





Два погибших офицера полиции - это констебли Мэтью Арнольд и Рэйчел МакКроу, 26 и 29 лет.





Генеральный президент и главный исполнительный директор Союза полицейских Квинсленда Ян Ливерс говорит, что это можно назвать хладнокровной казнью.





Он объясняет, что происшедшее стало тяжелым испытанием для всех офицеров.





«Два полицейских, которые отступали, женщина — она укрылась в высокой траве. И эти люди не проявили ни капли сострадания, ни в какой форме. Они фактически подожгли траву, чтобы вынудить ее встать, чтобы они застрелили ее. И у нее был выбор между она тем, застрелят ли они ее или сожгут заживо».





Комиссар Кэрролл говорит, что двое погибших офицеров заплатили высочайшую цену за то, чтобы обеспечить безопасность сообщества.





«Как это ни грустно, но это напоминание о непредсказуемом характере работы полиции и невероятных опасностях, с которыми сталкиваются наши офицеры, защищая общество. Я знаю, что предстоящие дни и недели будут особенно трудными для семей и особенно семей полицейских».





Во вторник флаги в полицейских участках Квинсленда были приспущены.





Выступая на Radio 2SM, премьер-министр Энтони Альбанезе сказал, что это преступление повлияло не только местное сообщество, но и на всех австралийцев.





«Ужасная трагедия, и сегодня утром все австралийцы будут скорбеть вместе с ними о полицейских, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, о других, получивших ранения, но все сотрудники полиции будут переживать это сегодня со своими семьями. Наша полиция рискует жизнью ради своих соотечественников-австралийцев».





Лидер оппозиции Питер Даттон сам раньше был полицейским в Квинсленде.





Он сказал в эфире Девятого канала, что это преступление стало тяжелым испытанием для всей большой полицейской комьюнити по всей стране.





«И так уже достаточно тяжело для полицейского, я думаю, прибыть на место, где он знает, что есть огнестрельное оружие или насилие в семье, или он едет на место происшествия, которое может быть опасным, но когда у вас есть несколько полицейских, которые прибыли просто на проверку по адресу, они идут по подъездной дорожке, и их хладнокровно расстреливают - это может вызвать холодный пот на спине у любого полицейского, идущего сегодня на работу по всей стране, их семьи будут в тревоге. Что уж говорить о родных и близких тех полицейских, которым они вчера сказали "прощай" в последний раз. Они никогда не оправятся от этого. И, конечно, вся большая полициейская семья чувствует абсолютное опустошение».





Местный член парламента от этого района, лидер Национальной партии Дэвид Литтлпрауд, сказал Sky News, что его родной город — Chinchilla, находится недалеко от того места, где произошел инцидент.



