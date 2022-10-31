Новый этап плана по запрету одноразового пластика

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Австралийские компании ищут более экологичные и надежные альтернативы пластику.





Джек работает в The Nest Cafe на севере Сиднея и говорит, что в его кафе заменили пластик на картон.





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"Мы не на 100 процентов перешли на картон, но мы используем много картона, это и коробочки для еды, и для доставки заказов на вынос".





Это большое изменение для заведения, где в основном продают еду на вынос, но это, по словам Джека, было хорошо принято клиентами.





"У нас есть много клиентов, которые только рады, что мы используем картон. Единственная разница на самом деле заключается в стоимости покупки другого материала - картон, очевидно, намного дороже, но такие шаги, как использование картона - это небольшая цена, чтобы сыграть свою роль и помочь".





С 1 ноября будут запрещены такие предметы, как одноразовые пластиковые соломинки, мешалки, миски и ватные палочки.





Тем, кто не соблюдает правила, грозит штраф до 55 000 долларов.





И хотя все австралийские юрисдикции взяли на себя обязательство сократить использование пластика к 2025 году, этапы по достижению этого варьируются.





Говорит Пол Захра — исполнительный директор Австралийской ассоциации ритейлеров.





"Сейчас проблема связана с нашей моделью на федеральном уровне... у нас каждый штат и юрисдикция делают это по-своему. Это та же проблема, которую мы видели во время covid".





Легкие пластиковые пакеты теперь запрещены по всей стране, но когда дело доходит до всего остального, картина становится менее ясной.





Например, в Квинсленде в прошлом году запретили пластиковые соломинки и стаканчики, но до следующего года запрет не будет распространяться на ватные палочки и микробусины.





В Виктории эти виды пластика не будут запрещены до февраля следующего года.





Западная Австралия постепенно отказалась от пластиковых столовых приборов и соломинок в этом году и дальше планирует продолжать поэтапный отказ.





По некоторым оценкам, в Австралии используется больше одноразового пластика, чем в любой другой стране мира на душу населения, за исключением Сингапура.





65 процентов пластиковых изделий отправляются на свалку, и до 145 000 тонн попадает в океан.





Говорит Кейт Ноубл из неправительственной организации World Wide Fund for Nature.





"Очень важно избегать пластика, который нам не нужен, и убедиться, что весь пластик, который мы используем, действительно попадает в циклическую переработку/повторное использование, и мы можем использовать его как можно дольше".





Некоторые бизнесмены берут дело в свои руки.





Майк Смит — основатель Zero Co, которая производит средства личной гигиены и чистящие средства без использования одноразового пластика.





"Мы не сможем выйти из этого хаоса за счет одной только такой переработки, поэтому нам нужно перейти к этой модели повторного использования, настоящей экономике замкнутого цикла, в которой у нас нет отходов, ничего не отправляется в землю".



