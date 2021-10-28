Австралийские лыжники начали 100-дневный отсчет до зимних Олимпийских игр в Пекине

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Под прицелом множества объективов фотокамер лыжники Бритт Кокс и Броди Саммерс позируют на ледовом катке в Мельбурне.





Уже через несколько дней они отправятся в Швецию для участия в квалификационных соревнованиях уникальных Зимних Олимпийских игр.





Уникальных даже для Бритт Кокс, для которой эта Олимпиада станет четвертой, но первой в ходе пандемии и со строгими протоколами по ковид-безопасности. Однако спортсменка говорит, что ее внимание сосредоточено на самом состязании, а не на организационных моментах.





"Если я смогу встать у стартовой черты и показать людям, на что я способна, то все остальное меня мало беспокоит. Я в восторге, что, надеюсь, у меня будет эта возможность снова, а затем мы вернемся в Австралию и будем болеть за остальную команду на протяжении Олимпиады".





В отличие от Игр, проводимых раньше, в этот раз вакцинированные спортсмены могут прибыть только за пять дней до соревнований и должны уехать в течение 48 часов после их окончания.





Они будут ежедневно проходить тестирование на COVID-19, как и все работники на Олимпиаде, а все невакцинированные участники должны будут пройти трехнедельный карантин.





Броди Саммерс, для которого эти игры станут вторыми в его жизни, говорит, что три недели в помещении могут стать очень непростым испытанием для олимпийцев.





"Мы все вакцинированы, и для нас в этом плане это не проблема, о которой нам нужно беспокоиться, но я думаю, что если бы мы оказались в такой ситуации, это могло бы быть довольно сложно. Я знаю, что проведя 2-3 недели в гостиничном номере, ты можешь выйти оттуда в худшей физической форме".





В отличие от летних игр в Токио, зрители будут допущены на Олимпиаду, но это будут только граждане Китая.





Спортсмены и персонал Игр будут работать по «замкнутому циклу» на трех группах объектов.





Главный представитель Олимпийской сборной Австралии Джефф Липшут говорит, что все эти меры призваны минимизировать вероятность заражения коронавирусом.





"Из-за всего организационного процесса, который они разработали для нас и для всей Олимпиады, мы будем достаточно разделены. И учитывая, что многие мероприятия на Олимпийских играх проводятся в горных районах, которые являются новыми застроенными территориями, в этих районах не так много жителей, и я думаю, что это будет работать только в плюс".





Китай все еще борется с небольшими вспышками COVID, но официальные лица говорят, что это не вызывает беспокойства.





Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Пекин готов принять Зимние игры 2022 года.





"Китай не только хочет сдержать вирус (COVID-19), он хочет искоренить вирус, и это делается с большой эффективностью и с очень строгими мерами. И это, конечно же, будет применяться и в ходе Зимних Олимпийских игр".





Протесты против нарушения прав человека в Китае прервали церемонию зажжения факелов в Афинах в начале этого месяца.





Несмотря на строгий контроль над СМИ в Китае, Джефф Липшут говорит, что его спортсмены могут свободно высказывать свое мнение по этому поводу.





"Это важные проблемы и важные вопросы, но наша олимпийская сборная сосредоточена на выступлении, предоставляя лучшим спортсменам, которые у нас есть, лучшие возможности выступить на играх в Китае".





С приближением лета в Австралии следующие 100 дней австралийские спортсмены проведут в поездках, так как им нужна холодная погода для тренировок и квалификационных отборов.





Большинство из них, как Бритт Кокс, теперь не вернутся домой до завершения соревнований в Пекине.





"Да, я буду вдали от дома, но я буду кататься на лыжах почти каждый день до Олимпиады, я буду заниматься тем, что люблю, и я очень рада этому. После наблюдения за Играми в Токио и видя ту поддержку, которую получали спортсмены, я действительно с нетерпением жду возможности испытать это тоже".





И она говорит, что сейчас, после того как Пекин продемонстрировал Олимпийские медали, волнение достигло апогея.





Медали под названием «Tонг Ксинь», что означает «вместе как единое целое», были представлены в Пекине на этой неделе. Дизайн основан на китайских древних нефритовых подвесках с концентрическими кругами. Пять колец символизируют олимпийский дух, объединяющий людей, и великолепие зимних Олимпийских игр, как пояснили организаторы.





Взоры всего мира теперь обращены на Пекин, который станет первым городом проведения как летних, так и зимних Олимпийских игр. Летние Игры прошли в Пекине в 2008 году, а зимняя Олимпиада стартует 4 февраля 2022 года.











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