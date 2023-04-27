Для решения проблемы нехватки кадров требуется капитальный пересмотр миграционной системы Австралии

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Миграционная система Австралии может подвергнуться капитальному пересмотру, чтобы справиться как с краткосрочной, так и с долгосрочной нехваткой квалифицированных кадров.





Парламентский объединенный постоянный комитет по миграции начал ряд публичных слушаний в ходе поиска путей, с помощью которых австралийская миграционная система сможет лучше восполнить растущую нехватку квалицицированных специалистов в разных отраслях экономики.





Институт Граттана рекомендует увеличить миграционный лимит, но специалисты добавляют, что комитет должен ориентироваться на молодых высококвалифицированных мигрантов, а не просто использовать низкоквалифицированных мигрантов для восполнения нехватки рабочей силы в краткосрочной перспективе.





Заместитель директора программы по миграции и рынкам труда Института Граттана Трент Вилстшайр говорит, что миграционная программа Австралии хорошо работала в прошлом, но остро нуждается в стратегическом переосмыслении.





«Миграционная программа Австралии является важным экономическим рычагом, и ранее она считалась одной из лучших в мире, но показатели последнего десятилетия или около того ухудшились. Мы видим, как люди с более низкой квалификацией приезжают сюда по квалифицированным визам, мы наблюдаем как цели некоторых виз не соответствуют их изначальным задачам. Поэтому мы думаем, что это действительно хорошая возможность переосмыслить программу и начать ориентировать эти постоянные квалифицированные визы на самых высококвалифицированных, молодых и талантливых людей, и это обеспечит самые большие фискальные дивиденды, а также ускорит рост производительности труда в Австралии».





В прошлом году Национальная комиссия по профессиональным навыкам при федеральном правительстве в отчете об австралийской рабочей силе указала на серьезную нехватку профессиональных кадров в стране.





Они обнаружили, что спрос на рабочих быстро растет: количество вакансий, размещенных в 2022 году, увеличилось на 42% по сравнению с предыдущим годом, а число австралийцев, ищущих работу, сокращается из-за снижения уровня безработицы.





Это привело к значительной нехватке квалифицированных кадров, когда рабочие в Австралии не могут заполнить многие жизненно важные позиции.





Объединенный постоянный комитет по миграции стремится смягчить последствия этой нехватки навыков, находя способы лучше адаптировать нашу миграционную программу для привлечения более квалифицированных работников из-за рубежа для заполнения ключевых вакансий, особенно в региональных сообществах.





Г-н Вилстшайр говорит, что реформирование австралийской программы квалифицированной миграции и привлечение молодых талантливых работников может принести пользу австралийцам и значительно увеличить бюджет.





«Основная выгода от миграции, которую получают австралийцы, — это фискальные дивиденды. Поэтому мы считаем, что улучшение программы квалифицированной миграции принесет большую отдачу в бюджет — до 125 миллиардов долларов в течение следующих 30 лет».





Объединенный комитет выделяет ключевой момент миграционного расследования, ссылаясь на «иммиграцию как стратегический фактор динамичной экономики и социально устойчивых сообществ в наших городах и региональных центрах».





Комитет также подчеркивает, что ключевыми приоритетами в этом обзоре являются «стратегии привлечения и удержания работающих мигрантов» и «программы, направленные на расширение путей квалифицированных мигрантов к постоянному месту жительства».





В ходе обзора было получено 117 заявлений от крупных отраслевых структур, специалистов по миграции, юристов и профессоров.





Австралийская торгово-промышленная палата (АТПП) поддержала увеличение миграционного лимита и расширение путей для увеличения квалифицированной миграции.





Генеральный директор Эндрю МакКеллар говорит, что, по его мнению, использование квалифицированной миграции для заполнения пробелов на рынке труда способствует укреплению австралийской экономики.





«Австралия в значительной степени построена на сильной миграционной программе, мы хотим, чтобы она продолжалась. Конечно, мы должны убедиться, что в программе есть правильный баланс. Но она должна быть амбициозной. И в то время, когда у нас острая нехватка рабочей силы, это может сыграть ключевую роль в укреплении австралийской экономики».





В то время как правительство призывают не забывать совсем о местных рабочих в пользу высококвалифицированных мигрантов, АТПП — крупнейшая и наиболее представительная бизнес-ассоциация Австралии — считает, что это – не взаимоисключающие вещи.





Г-н МакКеллар говорит, что изучающим этот вопрос специалистам «необходимо установить правильный баланс», но он считает, что местные рабочие в конечном итоге выиграют от этой схемы.





«Это взаимовыгодное уравнение. И я думаю, что местные рабочие должны рассматривать миграцию как благо. В более широком смысле это приносит пользу экономике. Но на самом деле нет никаких доказательств того, что миграционная программа как-то бы отрицательно влияла на зарплаты или возможности для трудоустройства в более широком экономическом смысле, как раз наоборот».





Между тем, защитники прав мигрантов намерены использовать эту возможность, чтобы рассмотреть системные проблемы в австралийской миграционной схеме, которые могут привести к плохому обращению с мигрантами.





Джошуа Струтт, директор и главный солиситор Центра иммиграционных консультаций и права говорит, что обеспечение прозрачной системы и понятного пути к статусу постоянного жителя является ключевым приоритетом для его организации.





«Здесь есть реальная возможность для полного пересмотра системы. И для нас это выходит за рамки только критических пробелов в навыках. Это также распространяется на то, чтобы люди, когда они работают в Австралии, независимо от их визового статуса, получали достойное и уважительное отношение, и чтобы они ощущали себя в безопасности в Австралии. И многие причины, по которым люди могут не чувствовать себя в безопасности, связаны с их визовым статусом в Австралии. И мы даже думаем, что это распространяется на такие вещи, как семейная визовая программа, нужно убедиться, что критерии для этих виз объективно достижимы. И программа учитывает ситуации отдельных людей».





Он говорит, что запутанный характер нашей миграционной политики и отсутствие четких путей после получения временных виз могут сделать Австралию менее привлекательным местом для работы.





«Система громоздкая, сложная, в ней сложно ориентироваться. И я думаю, если сделать четким и понятным, как получить визу, как получить вид на жительство и прочее, я думаю, что тогда вы создаете систему, которая справедливая и простая для понимания, и эта система будет побуждать людей самых разных профессий приезжать в Австралию и сделает их путь в Австралии тоже совершенно понятным».





После общественных слушаний на этой неделе Совместный постоянный комитет по миграции постарается сбалансировать интересы отраслевых экспертов и опубликовать свои выводы в течение года.



