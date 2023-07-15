Яйца, произведенные от куриц в клетках: До запрета далеко, но достигнуто согласие по стандартам

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Брайан Ахмед — фермер из Werribee, штат Виктория, семья которого уже во втором поколении занимается разведением кур и производством яиц.





Он говорит, что в данное время куры содержатся в клетках.





«Единственное, в чем мы не уверены на сто процентов, будем ли мы продолжать производство яиц в клетках. Единственное, что я знаю на 100 процентов, — это если мы избавимся от клеток, то это не обязательно означает, что мы собираемся улучшить условия содержания животных».





Г-н Ахмед говорит, что эта практика, разработанная для крупносерийного производства и поддержания доступных цен, при правильном выполнении снижает распространение болезней и помогает контролировать качество продуктов питания.





«Я не понимаю, почему правительство должно принимать какие-либо решения о закрытии таких семейных предприятий, как мы. Если они хотят принимать такие решения, они должны быть готовы выплатить компенсацию этим фермерам».





Фермер с нетерпением ждал встречи министров сельского хозяйства в Перте, так как они должны были обсуждать будущее его отрасли.





Министр сельского хозяйства Мюррей Уотт говорит, что они достигли соглашения.





«Министры согласились одобрить эти новые стандарты защиты животных для птицеводческой отрасли. Теперь в этих стандартах говорится, что это должно произойти к 2036 году. Но мы понимаем, что в разных штатах к этому нужно подходить по-разному».





Стандарты определяют поэтапный отказ от аккумуляторных клеток к 2036 году, что считается наиболее важным для улучшения условий содержания птицы.





Г-н Уотт объясняет, как они видят этот процесс.





«Эти стандарты позволят продолжать использовать клетки в птицеводстве и в производстве яиц, но это будут не те клетки, которые мы все привыкли видеть по телевизору в прошлые годы».





Одна группа по защите прав животных обеспокоена тем, что процесс перехода слишком растянут по времени.





Джед Гудфеллоу из Австралийского союза защиты животных говорит, что нынешняя система может приводить к болезням.





«Система аккумуляторных клеток — эта система приводит к самым высоким показателям остеопороза, к хрупкости костей. Она приводит к самым высоким показателям жировой болезни печени и самым высоким показателям перелома костей при депопуляции, когда птиц извлекают из клеток. Это действительно жестокая форма ведения сельского хозяйства».





Согласно отраслевым данным, до 50 процентов всех яиц в стране получено от кур, содержащихся в клетках.





Гиганты-супермаркеты Woolworths и Coles уже договорились о поэтапном отказе от яиц, произведенных в аккумуляторных клетках - брендов, которые они продают, к 2025 году.





Мелинда Хашимото является генеральным директором компании Egg Farmers of Australia.





«Потребитель должен иметь выбор и иметь возможность выбирать, хотят ли они покупать яйца от кур, содержащиеся в клетках, в загонах или на свободном выгуле. И, безусловно, это повлияет на потребителя. И это будет означать, что люди смогут покупать яйца, произведенные в клетках, в одних штатах, и не смогут - в других».





Представители индустрии выражают обеспокоенность тем, что утвержденная дата - 2036 год - приведет к росту цен, вызванному нехваткой яиц, подобно тому, что произошло в Новой Зеландии.



