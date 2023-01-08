Умная транспортная система на шаг ближе к запуску в Австралии

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Питер Фрейзер потерял дочь в 2012 году - 23-летняя Сара Фрейзер погибла, когда грузовик врезался в ее сломавшуюся машину.





В Австралии по-прежнему ежегодно регистрируется около тысячи смертей в результате дорожно-транспортных происшествий.





В 2021 году в результате автомобильных аварий погибло 1123 человека, что почти на 3% больше, чем в 2020 году.





Повысить безопасность дорожного движения по всей стране призван новый проект с применением высоких технологий.





Г-н Фрейзер основал Sarah Group в 2013 году, организацию по безопасности дорожного движения, названную в честь его дочери.





Он говорит, что приветствует любые новые меры безопасности, если речь идет о предотвращении смертельных случаев на дорогах.





«Все, что уменьшает эти показатели, просто фантастика. Как я уже сказал, я сторонник всего этого. И если мы вернемся в 2012 год, когда была убита моя прекрасная дочь Сара, если бы у нас была возможность для инфраструктуры связываться с транспортными средствами, тогда этот рассеянный водитель грузовика получил бы предупреждение, которое, возможно, могло бы спасти жизнь моей дочери».





Новшество называется «Кооперативная интеллектуальная транспортная система» (Cooperative Intelligent Transport System ) и включает в себя ряд технологий, которые в конечном итоге работают на предотвращение дорожно-транспортных происшествий, предоставляя мгновенную информацию водителям и уязвимым участникам дорожного движения, таким как пешеходы и велосипедисты.





Ян Кристенсен — управляющий директор iMove Australia, организации, которая задействована в испытаниях этой новой технологии.





Он объясняет, как работает система





«Общая идея кооперативных интеллектуальных транспортных систем (CITS) состоит в том, чтобы улучшить поток информации для водителей и других лиц, принимающих решения на дорогах, что означает принятие решений в режиме реального времени. Итак, в первую очередь, при простейшем развертывании CITS - задача сделать информацию об опасности доступной для водителей».





По словам г-на Кристенсена, система также позволяет транспортным средствам улавливать сигналы и получать информацию, доставляя водителям уведомления об опасностях, которые в противном случае были бы невидимыми.





«У нее есть потенциал в повышении безопасности уязвимых участников дорожного движения, преимущества в плане безопасности или снижения количества аварий для самих водителей транспортных средств, а также потенциально повышение эффективность перекрестков или их пропускной способности, что в конечном итоге приводит к меньшему количеству остановок и запусков двигателя, а также к снижению выбросов парниковых газов».





Технология была опробована 350 участниками в течение 9 месяцев в городе Ипсвич.





На прошлой неделе Федеральному департаменту транспорта были переданы консультационные документы, в том числе материалы, предоставленные общественностью, производителями автомобилей и другими представителями автомобильной промышленности.





Тестируемая интеллектуальная технология включала системы обмена телефонными сообщениями между транспортными средствами и светофорами.





Г-н Кристенсен говорит, что он также тестировал технологию, которая позволяет водителям получать информацию о предстоящих опасностях из облака хранилища данных.





Участник испытаний Эндрю Моррисон говорит, что устройство помогло ему быть лучше готовым к опасностям.





«Я больше осознавал их, когда появлялись предупреждения. Самое полезное, что я обнаружил, это знать, какое ограничение скорости действует в районе, где вы едете. Потому что со всеми различными изменениями ограничения скорости вокруг школьных территорий и городских районов, полезно знать, какие сейчас ограничения, чтобы их соблюдать».





Другой участник сообщил в Центр исследования аварий и безопасности дорожного движения Квинслендского технологического университета, что звуковой сигнал предупреждения о красном свете предотвратил его проезд на красный свет, когда он был уставшим после рабочей смены.





Ян Кристенсен говорит, что информационные предупреждения оказались успешными в улучшении реакцией водителей.





«Мы могли видеть, реагировали ли водители на предупреждения изменением поведения, в частности снижением скорости, и в каких ситуациях водители реагировали наиболее активно. В целом мы обнаружили, что до 20% демонстрировали явное и немедленное снижение скорости, что мы интерпретируем как снижение риска аварии».





Тем не менее, г-н Фрейзер говорит, что новые прогрессивные технологии не должны стать заменой личной и социальной ответственности.





Он объяснил, как недостаток контроля со стороны полиции и других факторов, таких как системы точечных камер, также влияет на соблюдение людьми требований.





«Мы действительно должны взять на себя эту личную ответственность и ИТ-система, как я говорил, я ее сторонник, но она не заменит принятие решений, это должны будут делать отдельные люди. И действительно, я думаю, что была бы огромная негативная реакция, если бы людям сказали, что транспортное средство теперь будет принимать эти решения. Люди по-прежнему хотят иметь возможность контроля. Таким образом, вся эта концепция того, как нам нужно изменить поведение, должна быть неотъемлемой частью обсуждения умных транспортных систем».





Федеральное министерство транспорта и инфраструктуры разработало проект принципов реализации национального подхода к новой технологии, при этом сотрудничество правительства и промышленной сферы Австралии было отмечено как ключ к достижению этой цели.





Доктор Миранда Блогг, исполнительный директоро Safer Roads Infrastructure Министерства транспорта Квинсленда, помогала проводить испытания в Ипсвиче.





Она говорит, что требуется масштабная координация на национальном уровне для согласования отраслевых стандартов для различных транспортных средств для коммуникации, а также для обеспечения безопасности при передачи сообщений.





По словам доктора Блогг, на внедрение самой экономичной и безопасной модели этой технологии может уйти от двух до четырех лет.





«Мы надеемся, что если мы сможем реализовывать более крупномасштабные пилотные проекты, у нас появится шанс как правительства стать ближе к цели. Но в конечном итоге в промышленной сфере также должны быть приняты некоторые решения о том, какой продукт они хотят вывести на рынок в Австралии. И это очень сильно зависит от: 1 – согласования стандартов, а 2 — от наличия систем на местах, таких как системы безопасности, которые они могут использовать. И они должны быть уверены, что именно на это нацелено правительство Австралии».





Г-н Кристенсен говорит, что правительство Содружества играет важную руководящую роль, когда речь идет о безопасности дорожного движения.





«Я бы сказал, что роль правительства Содружества состоит в том, чтобы поощрять, добиваться консенсуса между юрисдикциями, чтобы все присоединились к общенациональному подходу к оповещению об опасности водителей».





У г-на Фрейзера есть обращение ко всем австралийцам, выезжающим на дороги.





«Мы забываем, что на самом деле находимся в транспортном средстве, которое убивает и калечит, поэтому мы должны всегда быть внимательны к тем, кто едет впереди, чтобы любимые люди каждого благополучно добирались до дома. Таким образом, мы должны изменить подход: от «мы защищаем только водителя», до «мы защищаем тех, кто находится в машине, и всех, с кем может столкнуться машина». Это все уязвимые люди, поэтому мы должны активно заботиться о них».





Он хочет, чтобы австралийцы узнали историю, стоящую за желтой ленточкой, которая будет украшать автомобили по всей стране в мае, призывая быть более внимательными на дорогах во время Национальной недели безопасности дорожного движения.



