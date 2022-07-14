Решение проблемы нехватки квалифицированных рабочих в Австралии

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ИТ-компания Джейсона Ю работает на рынке уже около десяти лет.





Но находить сотрудников в последнее время стало непростой задачей.





"Каждый раз, когда мы пытаемся нанять людей, мы получаем довольно много откликов, но на самом деле лишь небольшой процент - это действительно квалифицированные сотрудники".







Его компания пыталась нанять специалистов из-за рубежа, но это оказалось непросто.





И не только им, судя по результатам опроса юридической фирмы "King and Wood Mallesons".





Представитель фирмы Мередит Пейнтер говорит, что опрос показал, что привлечение и удержание квалифицированной рабочей силы стало главной проблемой подавляющего большинства руководителей бизнеса.





«Влияние, которое это оказывает на способность предприятий восстанавливаться после перебоев в период пандемии, отражается в ответах на вопросы исследования, касающиеся решения проблем с цепочками поставок, ведь вам нужны люди с навыками, которые помогут решить эти проблемы».





Исполнительный директор Совета предприятий малого бизнеса Австралии Алекси Бойд говорит, что привлечение персонала стало огромной проблемой.





«Все испытывают нехватку кадров, и становится все труднее и труднее найти подходящих сотрудников, а потом удерживать их на рабочих местах и, что важно, им приходится конкурировать с предприятиями крупного бизнеса за углом, которые могут предложить стимулы, которые малый бизнес просто не может предложить сотрудникам».





Г-жа Бойд говорит, что не имеет значения, какой это тип бизнеса - когда дело доходит до поиска квалифицированного персонала, все они сталкиваются с одинаковыми проблемами.





Она говорит, что после того, как Австралия держала свои двери закрытыми во время пандемии, пришло время снова приветствовать людей из-за границы.





«Мы пытаемся привлечь людей приезжать (и особенно квалифицированных мигрантов) работать и жить в этой стране, и, возможно, нам нужно внимательно изучить их долгосрочные перспективы. Что мы можем сделать, чтобы побудить их остаться и добиваться этого статуса постоянного резидента? Мы в силах сделать что-то для того, чтобы этот вариант был более желанным, потому что мы конкурируем на международной арене, и нам нужно конкурировать с другими странами за этих иностранных студентов, за этих квалифицированных мигрантов, и привлекать людей, которые нам нужны, чтобы помочь малому бизнесу расти и процветать».





Федеральное правительство признало, что больше возможностей к получению статуса постоянного жителя необходимы для квалифицированных мигрантов, а также нужно решать проблему с задержками в рассмотрении заявлений временных мигрантов.



