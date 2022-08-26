Логопед Елена Бенатар: "Моя работа - помочь детям найти свой голос"

Согласно данным Австралийского статистического бюро, 1,2 миллиона австралийцев испытывают разные нарушения речи. «Сегодня в Австралии коммуникативные нарушения остаются в значительной степени незаметными, невидимыми и находятся вне поля зрения», — сказал Тим Киттел, национальный президент организации "Speech Pathology Australia".





В интервью детский логопед из Мельбурна Елена Бенатар рассказывает о том, как изменилось отношение к детям-билингвам в Австралии за последние 20 лет, с какими проблемами можно обратиться к логопеду, а также каковы речевые нормы для ребенка 2 лет и можно ли списывать речевые нарушения ребенка на то, что он/она растет в двуязычной семье.



