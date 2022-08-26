Логопед Елена Бенатар: "Моя работа - помочь детям найти свой голос"

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Логопед Елена Бенатар с ее маленьким пациентом на новогоднем празднике в ее клинике в Мельбурне Credit: Elena Benatar

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Неделя логопеда проходит сейчас в Австралии. Ее организаторы "Speech Pathology Australia" считают важным привлекать внимание к работе логопедов, в том числе, к оказанию помощи на разных языках. Мы поговорили с детским логопедом из Мельбурна Еленой Бенатар.

Согласно данным Австралийского статистического бюро, 1,2 миллиона австралийцев испытывают разные нарушения речи. «Сегодня в Австралии коммуникативные нарушения остаются в значительной степени незаметными, невидимыми и находятся вне поля зрения», — сказал Тим Киттел, национальный президент организации "Speech Pathology Australia".

В интервью детский логопед из Мельбурна Елена Бенатар рассказывает о том, как изменилось отношение к детям-билингвам в Австралии за последние 20 лет, с какими проблемами можно обратиться к логопеду, а также каковы речевые нормы для ребенка 2 лет и можно ли списывать речевые нарушения ребенка на то, что он/она растет в двуязычной семье.

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