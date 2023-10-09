Звезды собрались вместе поддержать «Да», но сторонники «Нет» твердо стоят на своем

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Скромные цифры опросов в поддержку "Да" накануне референдума по Голосу Коренных народов в Парламенте не остановили представителей кампании в Shepparton - там сторонники идеи создания Голоса проводят фестиваль в его поддержку.





Этот город, расположенный на равнине реки Goulburn в северной части Виктории, собрал вместе музыкантов из числа Коренных народов на концерте 'Now and Forever' - "Сейчас и Навсегда".





Премьер-министр Энтони Альбанезе присутствовал на концерте с ярким посланием в поддержку голоса.





"У нас есть несколько дней, чтобы сделать величайшую страну на земле еще немного лучше. Это о двух моментах. Во-первых, о признании той огромной привилегии, которая есть у неаборигенных австралийцев - делить этот континент с самой древней культурой на земле. И во-вторых, об уважении той формы признания, которую нас любезно попросили предоставить".





Музыканты из числа Коренных народов снискали любовь местного сообщества, выступая в поддержку изменения в Конституции и создания Голоса Коренных народов в парламенте.





Известный рэпер народа Yorta Yorta Бриггс выпустил новую песню в поддержку Голоса.





Он говорит, что 80 процентов Первых народов хотят видеть Голос в Парламенте.





"Мы хотим показать остальной стране, каким может быть "да", вы знаете, показать наше видение, наше коллективное видение вместе. У нас есть артисты, стоящие в солидарности друг с другом. У нас есть три крупнейших промоутера в стране, которыев обычное время конкуренты, но сейчас работают вместе для этого коллективного видения, и многие люди в это верят. И мне кажется, поэтому это важно. Мы хотим показать это людям".





Бриггс получил дополнительную популярность в социальных сетях за развенчание дезинформации о голосовании - сообщение, которое подхватил режиссер Maori Тайка Вайтити и поддержал голливудский актер Джейсон Момоа.





Международная звезда, коренной гаваец по происхождению, распространил информацию среди своих 17 миллионов подписчиков.





Но кампания "Нет" кажется не поддается влиянию звездных артистов, и бывший премьер-министр Тони Эббот агитирует за голосование "против" вместе с ведущим противником Голоса Варреном Мундайном.





Г-н Эббот подчеркивает, что это решение будет постоянным.





"Это имеет значение даже больше, чем выборы, потому что вы можете изменить плохое правительство, вы можете изменить плохой закон. Если вы совершите большую ошибку с Конституцией, вы останетесь с ней почти навсегда. Так что это действительно важно. Как я сказал с самого начала, этот Голос неправильный. В принципе, он будет плох на практике. Мы все хотим сделать правильные вещи для Аборигенных жителей Австралии. Но, как говорит Варрен, это означает, что нам нужно отправить детей в школу, взрослых на работу, обеспечить безопасность в сообществе и стремиться к тому, чтобы представители Аборигенных народов были гордыми членами австралийского общества".





По мере того как они проводили кампанию против Голоса в Сиднее и присоединились к сотням тысяч людей, голосующих досрочно, стало ясно, что напряженность растет с обеих сторон.





"Say no" , "say no", "Told you this is god's country"."





Премьер-министр Энтони Альбанезе старался улучшить связи с диаспорой в Мечети Лейкемба в Сиднее.





Он сказал SBS Arabic, что старается придерживаться целенаправленного подхода в своей кампании.





"Это сообщество очень щедрое и заботится о тех, кто в менее привилегированном положении, кто испытывает неравенство. И этот референдум направлен на получение лучших результатов для Первых австралийцев, чтобы они имели возможность лучшей жизни для себя и своих детей".





На вопрос о том, как правительство собирается бороться с ненавистью и экстремизмом, премьер-министр пояснил, что будет применяться подход нулевой терпимости.





"Выражение ненависти - это всегда неправильно, подъем людей, связанных с неонацистами, недопустим для Австралии. Правительство продолжит громко осуждать такие действия, гарантируя, что мы способствуем не только терпимости, но и уважению ко всем индивидам и группам в нашем великом многонациональном обществе".





Тем временем, спустя день после публикации видео экстремиста, угрожающего ей насилием на почве расизма, сенатор Лидия Торп пообещала продолжить свою кампанию "Нет".





Центральным сообщением кампании "Против" является выражение обеспокоенности о том, что Голос Коренных народов в Парламенте является расово разделяющим фактором для нации.





Это то, что один из самых выдающихся юридических умов страны, бывший главный судья Верховного суда Роберт Френч, стремится развеять.





"Говорят, что Голос закрепит расовое разделение в Конституции. Голос - это не основанное на расе образование. Не имеет значения, были ли Аборигенные народы и жители островов Торресова пролива одной расой или десятками разных рас. На момент Федерации в Австралии были сотни разных аборигенских языков. Единственной объединяющей характеристикой, лежащей в основе Голоса, является их история как Первых Народов".



