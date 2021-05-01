Группа 'Stone Submarines': 'Центром внимания в роке стала Австралия'

Гость этого подкаста - барабанщик группы 'Stone Submarines' Александр Шанин. Вот о чем он рассказывает в интервью:





почему ребята записывают песни только на английском и может ли музыка одинаково гармонично звучать на разных языках;

как Австралия сменила Англию в качестве столицы нового качественного рока;

о своих любимых австралийских группах;

как участники 'Stone Submarines' привлекают внимание к экопроблемам, и др.

В подкасте Александр упоминает это видео:

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