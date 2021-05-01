Группа 'Stone Submarines': 'Центром внимания в роке стала Австралия'

Stone Submarines music band

Музыканты Stone Submarines Source: Supplied by Stone Submarines

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Группа Stone Submarines из Москвы записывает песни на английском языке, вдохновляется австралийским психоделическим роком и привлекает внимание к проблеме загрязнения океана с помощью клипов и игр.

Гость этого подкаста - барабанщик группы 'Stone Submarines' Александр Шанин. Вот о чем он рассказывает в интервью:

  • почему ребята записывают песни только на английском и может ли музыка одинаково гармонично звучать на разных языках;
  • как Австралия сменила Англию в качестве столицы нового качественного рока;
  • о своих любимых австралийских группах;
  • как участники 'Stone Submarines' привлекают внимание к экопроблемам, и др.
В подкасте Александр упоминает это видео:
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