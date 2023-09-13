Эксперты здравоохранения: «О суициде говорят недостаточно, тем самым усиливая стигму обращения за помощью»

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Самоубийство по-прежнему является основной причиной смерти австралийцев в возрасте от 15 до 45 лет.





Новые исследования показывают, что люди, работающие в профессиях с высоким уровнем стресса, более уязвимы. В их случае вероятность попыток самоубийства в два раза выше, чем у населения в целом.





Речь идет о медицинских работниках, а также работниках индустрий развлечений или сферы финансовых услуг.





Рут Лимкин — основательница The Banyans Healthcare. Она говорит, что важно понимать, что те, кто со стороны кажется невероятно успешным, не застрахованы от психических расстройств.





«Есть несколько факторов, вносящих вклад в эту действительно печальную статистику. Некоторые профессии требуют действительно устойчивых умственных, эмоциональных и физических усилий на фоне высокого стресса на работе. Среди людей в этих профессиях нередко увидеть отношение — “Я просто продолжу идти вперед, это то, что мне нужно делать”. Мы призываем людей быть осознанными и предпринимать активные действия по улучшению своего психического благополучия».





Мэриан Картрайт, социальный работник и психотерапевт-ипповент, привлекающий к процессу терапии лошадей. Она говорит, что постоянные высокие требования и круглосуточное давление может иметь негативные последствия для психического здоровья.





Г-жа Картрайт говорит, что есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание у себя или у близких, которые могут указывать на психическое расстройство.





«Симптомы продолжительного чувства печали, одиночества, недостатка энергии и апатии, отказа от повседневной деятельности и социальных взаимодействий. Виды поведения, нетипичные конкретному человеку, также сопряжены с риском. Стоит отслеживать изменения в рутине сна или обращать внимание на то, если человек легко заводится. За этим стоит следить».





По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 30 процентов сотрудников компании со штатом в 1000 человек будут иметь серьезные проблемы с психическим здоровьем, один человек будет совершать самоубийство каждые десять лет, а от 10 до 20 человек будут пытаться покончить жизнь самоубийством.





ВОЗ призывает работодателей способствовать хорошему психическому здоровью своих сотрудников и иметь план поддержки тех, кто страдает психическими расстройствами или подвержен риску самоубийства.





Согласно данным ВОЗ, из-за стигмы, только около трети работников, страдающих депрессией, обращаются к специалисту в области психического здоровья, врачу или в программу помощи сотрудникам.





Последние данные Австралийского бюро статистики показывают, что почти 53 процента австралийцев с психическим расстройством, продолжавшимся в течение года, не обращались за профессиональной помощью.





Г-да Лимкин говорит, что многие люди с психическими заболеваниями избегают помощи.





«Из нашего опыта, мы в Banyans Healthcare знаем, что люди, работающие в сферах с высоким уровнем стресса или занимающие руководящие должности, часто могут с трудом получить доступ к лечению, потому что они обеспокоены тем, как это может повлиять на их авторитет или их профессиональные способности. Им также трудно найти время в своем графике. Вот почему мы нацелены на создание разных вариантов для людей — будь то дневные программы или программы с проживанием, потому что мы стремимся уменьшить барьеры для доступа к необходимой помощи».





Она добавляет, что многие люди из этой категории предпочитают находить варианты лечения, которые помогают им сохранить приватность и учитывают их обязанности на работе.





Но психиатр и профессор по вопросам психического здоровья среди молодежи Патрик МакГорри считает, что доступ к психиатрической помощи в Австралии недостаточен.





«Мы находимся в ситуации, когда только 50 процентов австралийцев имеют доступ к психиатрической помощи, когда они в ней нуждаются. Зачастую она задерживается, а доступ блокируется. И качество этой психиатрической помощи значительно ниже того, что мы могли бы ожидать от богатой страны первого мира, и, особенно если сравнивать ее с помощью при лечении от рака».





Недавно Австралийский фонд по предотвращению самоубийств запустил бесплатное приложение на нескольких языках "Prevent A Suicide: What to Say” («Предотврати самоубийство: что сказать») и веб-сайт "Hold onto life” («Держись за жизнь»), чтобы помочь людям оказать поддержку своим близким с проблемами с психическим здоровьем.





По данным фонда, один миллион австралийцев пытались покончить жизнь самоубийством, а три миллиона всерьез задумывались об этом в течение своей жизни.





Основатель приложения профессор Дэвид Хорган говорит, что никогда не будет достаточно профессионалов, чтобы помочь такому большому количеству людей, испытывающих суицидальные мысли.





Г-н Хоган также добавляет, что люди, имеющие суицидальные мысли, с наименьшей вероятностью предпримут попытку самоубийства, если они получают много поддерживающих сообщений от своих близких.





«Это задумано просто. Как только люди рассказывают своей семье или друзьям, что они не хотят просыпаться утром, или они хотели бы, чтобы их не было в живых. Как только это происходит — все, что вам нужно сделать, это зайти в приложение в телефоне. И одним щелчком мыши вы можете перенести текстовое сообщение, которое считаете нужным, на свой телефон, и оно попадет в раздел «Сообщения» вашего телефона. И вы можете отправить его как есть или изменить его, чтобы сделать более личным».





Почти 40 процентов населения Австралии были близки с кем-то, кто либо пытался покончить жизнь самоубийством, либо умер в результате самоубийства.





Ежегодно более 65 000 австралийцев пытаются покончить с собой, и более восьми из них каждый день в итоге погибают.





В последнем докладе организации по предотвращению самоубийств в Австралии указывается, что австралийцы из числа коренных народов умирают в результате самоубийства в два раза чаще, чем население в целом — из-за опыта дискриминации, исторического лишения собственности, насильственного изъятия детей, культурного подавления и изоляции.





Также представители ЛГБТК+ имеют более высокий уровень психических заболеваний и самоубийств, чем население Австралии в целом, из-за опыта дискриминации и стигмы.





Г-н МакГорри говорит, что, учитывая масштаб ущерба, нанесенного стране, самоубийство все еще остается в тени общественного дискурса.





«Я думаю, что нынешние руководящие принципы для СМИ не соответствуют своей цели. Я думаю, СМИ только усилили стыд и стигму, связанную с самоубийством, из-за боязни говорить об этом открыто. В руководящих принципах поверхностно сказано, что говорить об этом нормально, но на деле СМИ избегают помещать тему суицида на первые полосы изданий. Также не поощряется использование самого слова “суицид” в тексте, и о о нем часто говорят как о смерти, не указывая причины смерти».





Г-н МакГорри считает, что средствам массовой информации следует более открыто сообщать о самоубийствах, о вреде, который они наносят, и о том, как их можно предотвратить.





Он добавляет, что это серьезная проблема общественного здравоохранения, которую следует решать в срочном порядке.





«Если мы собираемся серьезно относиться к предотвращению самоубийств, мы должны понять и заняться социальными детерминантами отчаяния и самоубийства. У молодых людей они ухудшаются из-за экономических затруднений и нестабильности жизни — с огромными расходами на аренду, стоимости жизни, капитализацией рабочей силы, давлением социальных сетей и изменением климата. Эти мега-тенденции подрывают безопасность молодых людей».





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