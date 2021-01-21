Хирург Михаил Юнаев - о пластике груди и лечении рака молочной железы

Dr. Michael Yunaev

Dr. Michael Yunaev Source: Submitted by M. Yunaev

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На каком уровне находится Австралия в профилактике и лечении рака груди? С какими запросами приходят к пластическому хирургу? Как часто надо менять импланты? На эти и другие вопросы отвечает врач из Сиднея.

Хирург Михаил Юнаев - специалист по онкопластике и общей хирургии и главный врач клиники Breast & Body Clinic в Сиднее.

Из этого подкаста вы узнаете:

  • почему растет статистика по раку молочной железы в Австралии;
  • о профилактике и лечении рака груди;
  • как в Австралии случился бум превентивных операций с легкой руки Анджелины Джоли;
  • о сроке годности имплантов и их влиянии на грудное вскармливание;
  • об уменьшении man boobs и пересадке жира;
  • о влиянии коронавируса на число пластических операций.
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