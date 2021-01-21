Хирург Михаил Юнаев - о пластике груди и лечении рака молочной железы

Хирург Михаил Юнаев - специалист по онкопластике и общей хирургии и главный врач клиники Breast & Body Clinic в Сиднее.
Из этого подкаста вы узнаете:
- почему растет статистика по раку молочной железы в Австралии;
- о профилактике и лечении рака груди;
- как в Австралии случился бум превентивных операций с легкой руки Анджелины Джоли;
- о сроке годности имплантов и их влиянии на грудное вскармливание;
- об уменьшении man boobs и пересадке жира;
- о влиянии коронавируса на число пластических операций.
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