Хирург Михаил Юнаев - о пластике груди и лечении рака молочной железы

Хирург Михаил Юнаев - специалист по онкопластике и общей хирургии и главный врач клиники Breast & Body Clinic в Сиднее.





Из этого подкаста вы узнаете:





почему растет статистика по раку молочной железы в Австралии;

о профилактике и лечении рака груди;

как в Австралии случился бум превентивных операций с легкой руки Анджелины Джоли;

о сроке годности имплантов и их влиянии на грудное вскармливание;

об уменьшении man boobs и пересадке жира;

о влиянии коронавируса на число пластических операций.