Сиднейский оперный театр привлекает публику новыми форматами представлений

((ТРАНСКРИПТ))





Спустя почти восемь месяцев с того дня, когда самая культовая площадка для выступлений в Австралии закрылась для зрителей, Сиднейский оперный театр возрождается, сохранив связь с аудиторией в виртуальном мире.





17 марта 2020 года Сиднейский оперный театр отменил публичные выступления из-за распространения COVID-19.





Но пока зрительные залы пустовали, сцена работала по полной.





С момента закрытия, здесь было проведено более 50 мероприятий: хотя все они были организованы в пустых залах, но миллионы зрителей в Интернете смогли посмотреть их.





Этот тренд продолжится и на пути восстановления компании после пандемии.





Данные, опубликованные руководством Opera House, показывают, что за 31 неделю прямые трансляции просмотрели более шести миллионов человек по всему миру.





Глава отдела цифрового программирования Стюарт Буханан говорит, что серия онлайн мероприятий произвела огромное впечатление на зрителей - и при этом, безопасным от риска заражения COVID способом.





"Когда мы вынуждены были закрыть двери, мы решили, что хотим продолжить работу Театра во время пандемии. Эта новая работа может быть очень непростой в отсутствие публики. По сути, мы создали цифровой сезон, и в течение последних семи месяцев мы представляли смесь новых работ вживую на сцене и архивных материалов Сиднейского оперного театра".





В прошлом году Оперный театр принял более 10 миллионов посетителей и получил 177 миллионов долларов дохода.





Но большую часть этого года его работа состояла из бесплатных онлайн-выступлений, чтобы поддерживать интерес публики.





В то время как австралийская аудитория составляет большую часть зрителей, онлайн-программа получила большой онлайн-трафик из США, Германии, Новой Зеландии и Канады.





"Одно из ключевых пониманий, которое мы извлекли, заключается в том, что будущее Оперного театра может включать гибридную модель живых выступлений и представлений онлайн. Я думаю, что до COVID было какое-то сопротивление или непонимание того, что цифровые технологии действительно могут обогатить опыт или, безусловно, могут работать параллельно, обеспечивая альтернативу. И теперь, когда мы делаем в таких масштабах, неделя за неделей, мы видим, что эта гибридная модель жизнеспособна и в будущем".





Еженедельная программа прямых трансляций включает музыку, танцы, оперу, комедию и кабаре.





Продакшн-центр Театра готовится к выступлению с австралийским джаз-ансамблем GODTET.





Гитарист Дэйв Родригес говорит, что выступать без живой публики для музыканта сложно.





"Мне бы хотелось думать, что здесь нет такой большой разницы. Мне бы хотелось думать, что мы отдадим столько же энергии, и музыка будет такой же хорошей. Определенно существует обмен энергией, который происходит с живой аудиторией, но... кто знает? На самом деле, за этот период я провел целую кучу прямых трансляций с меньшими затратами на производство. Многое из дома и все такое, но я думаю, мы скоро все узнаем. Мы очень взволнованы".





Г-н Родригес - не единственный, кто пытается адаптироваться к новой профессиональной среде, когда выступления проходят безопасным от рисков КОВИД способом.





Шейн Джонсон, руководитель отдела записи и трансляции Сиднейского оперного театра, помогает музыкантам подготовиться к переходу на новый формат.





"Большинство артистов привыкли выступать перед живой публикой, это то, что они всегда делали. Так что это довольно часто для них необычно или у них нет большого опыта. Мы рассказываем им про обстановку, где находятся камеры, как мы работаем с микрофонами, как это будет звучать, а затем они могут использовать эти знания, чтобы улучшить свое выступление и усилить эффект, чтобы люди во всем мире, которые смотрят, могли как бы тоже участвовать в этом".





Группа GODTET исполнит «60 Giant Steps» в честь 60-летия выхода джазовой композиции «Giant Steps» музыканта Джона Колтрейна.





Группа превратила оригинальную 4-минутную песню в 40-минутное импровизированное инструментальное исполнение.





Сиднейский оперный театр планирует проводить больше живых трансляций в будущем, но не для каждого шоу.



