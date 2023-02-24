Русская община в Сиднее готовится праздновать Масленицу. Некоторые считают, что это не время для веселья





This content is available in English: 'Inappropriate': Russian Australians divided over how to mark folk festival amid anti-war protests





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По случаю годовщины начала полномасштабной войны, в Сиднее 24 февраля прошел антивоенный митинг. Еще два протеста запланированы в Мельбурне и Аделаиде в субботу.





Но организаторы и участники фестиваля говорят, что это важная традиция, и призвали не смешивать культуру и политику.





В прошлом году празднование Масленицы в Сиднее было отменено из-за начала военных действий в Украине. В этом году мероприятие поддержал Multicultural NSW.





Марина Белкина - член организационного комитета в Russian Ethnic Community Society в Австралии. По ее словам, подготовка к фестивалю началась полгода назад, после того, как они получили много запросов на его проведение от русских школ и творческих коллективов общины.





[[“Понимаем, что сейчас проходят митинги. Мы абсолютно уважаем людей, которые будут присутствовать на митингах. Но митинги пройдут. Это не день в день. Это воскресенье. Это после. И это прощеное воскресенье. И все это знают. Традиция есть традиция, культура есть культура, и она не должна мешаться ни с какими политическими действиями, веяниями.”]]





Белкина говорит, что некоторые участники и частные спонсоры фестиваля столкнулись с давлением и даже получили угрозы из-за мероприятия.





[[“Когда здесь в нашем мультикультурном сообществе такое происходит, это недопустимо.”]]





Иван Павленко – один из противников празднования Масленицы в этом году. Он член организации Svoboda Alliance, организации, которая объединяет русских в Австралии и Новой Зеландии, выступающих против войны и режима президента Путина.





В конце прошлого года Минюст России признал австралийскую организацию «нежелательной»





[[“Мы считаем в нашей организации, что празднование любых праздников сейчас, когда десятки тысяч людей с обеих сторон как украинцев так и русских гибнет на линии фронта неуместно. Это просто аморально.”]]





Павленко говорит, что культура – это не только праздники, но и сопереживание.





[[“Культура - это также когда ты чувствуешь момент, когда ты можешь устраивать праздник, а когда празднование неуместно.”]]





Белкина говорит, что у каждого есть право на свое мнение.





[[“Многие родились в Австралии, выросли, для них главное это любовь к своей культуре, к родине, возможность общаться с людьми которые говорят на том же языке и соблюдают те же традиции. Почему из-за того, что какая-то политическая ситуация в одной стране, это должно так сильно влиять на людей, которые проживают в Австралии?”]]





Не все считают, что участие в фестивале является выражением политической позиции.





Надежда Окумушоглу участвовала и в антивоенном митинге 24 февраля, и будет участвовать в фестивале Масленицы в воскресенье, где исполнит русские и украинские песни.





[[“Да, если бы я знала, что мероприятие будет на деньги, скажем, консулов, знала что там будут триколоры или, не дай бог, какие-то воззвания, символы, которые были бы для меня оскорбительны, я бы на такое мероприятие не пошла.]]





Она говорит, что для нее важно приобщать дочерей к родной культуре.





[[“Это место где мы вспоминаем традиции, вспоминаем песни, стараемся общаться на русском языке. Мы все знаем, как непросто поддерживать все это в наших детях, которые родились или выросли в другой стране.”]]





Споры вокруг Масленицы только подчеркнули существующие разногласия в русском сообществе из-за войны в Украине. Некоторые открыто осудили вторжение и выступили против режима Путина. Другие были более сдержаны. Кто-то воздержался от публичных высказываний о войне, а кто-то заявил, что поддерживает мир, но не осудил российскую агрессию и Путина.





Говорит Павленко из Svoboda Alliance:





[[“Часть русских, которые пытаются не участвовать во всем этом, если их цитировать. "Я не воюю, я против войны, но я не хочу об этом говорить." Это позиция страуса, которая прячет голову в песок. Персонально я считаю эту позицию неправильной, потому что рано или поздно ситуация тебя догонит .”]]





Но Окумушоглу говорит, что хотя она сама открыто выступает с антивоенными лозунгами, требовать этого от каждого – неправильно, потому что у людей могут быть разные причины не делать этого.





[[“Кто-то может беречь родных, которые остались в России; кто-то может беречь свою психику; кто-то может беречь себя, потому что могут болеть родственники в России, и им надо туда ехать, но мы все знаем, что может быть с тобой, если ты ведешь за границей яркую деятельность против действующей российской власти, а после этого “случайно” возвращаешься на родину.”]]





Споры о фестивале настигли и украинскую общину в Сиднее, после того, как в ее группе в фейсбуке появился пост о мероприятии.





Дарья Полиняева говорит, что была удивлена увидеть объявление.





[[“Що в такий час коли люди гинуть, коли вісь світ допомагає, тут зараз брати танці, русские кокошники, русские лапти, балалайки, а чому би ні потішитися що українців вбивають, тим більше в річницю війни, такого важкого часу.”]]





В то время как в разных странах проходят демонстрации в поддержку Украины по случаю годовщины вторжения, Киев и западные партнеры о начале нового большого наступления российской армии на Донбасе.



