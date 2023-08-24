Налоговая служба: Возвраты по декларациям в этом году будут ниже, в счет старых, ранее замороженных долгов

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В 2020 году, во время лесных пожаров так называемого «Черного лета» и последующей пандемии COVID-19, налоговая служба Австралии приостановила сбор по долгам граждан.





Но с середины 2022 года служба реактивировала старые долги.





Это означает, что в этом году 290 000 австралийцев могут получить уменьшенные выплаты по налоговой декларации, поскольку налоговая служба пытается возместить причитающиеся государству деньги.





Фил Макканн — директор финансовой группы McCann. Он говорит, что налоговая служба по закону обязана взыскивать долги, но все же должна была предупредить граждан о разморозке их долгов раньше.





«Налоговая служба выполняет приказы правительства с точки зрения подоходных сборов и сведения бухгалтерских книг. Во многом они выполняют механическую работу, и они следуют политике правительства. Но я действительно думаю, что размораживание долгов граждан без предварительного уведомления — неверно. Речь идет о долгах давности в три, четыре, а иногда и в пять лет. Я думаю, немного неразумно просто вытаскивать их обратно и возмещать без должного предупреждения».





В налоговой службе заявляют, что некоторым налогоплательщикам ли их зарегистрированным налоговым агентам были напрямую отправлены письма. Их уведомляли о действующем долге и напоминали, что налоговая служба возобновила зачет любых возмещений в счет долгов.





Но г-н Макканн говорит, что налоговая служба должна уведомлять граждан заблаговременно.





«Общение с гражданами и прозрачность — вот две вещи, которые необходимы. Я видел письма — но лишь некоторые, не все. Это далеко не совершенный процесс общения с гражданами, а точнее с почти 300 000 австралийцев с налоговой задолженностью. Я думаю, что был необходим более продолжительный срок уведомления, скажем, три месяца, — период, в который можно было бы предупредить и разъяснить все то, что будет происходить».





Элинор Касапидис — руководитель отдела политики и защиты интересов организации бухгалтеров CPA Australia. Она согласна с тем, что налоговой службе следует более прозрачно показывать людям размер их долга.





«Многим австралийцам сейчас тяжело, и мы слышим от членов нашего союза, что клиенты очень расстраиваются, когда возмещение по декларации не приходит. Однако важно помнить, что налоговая служба не выдает уведомлений о взыскании непогашенных долгов. Они просто задерживают вашу выплату в счет долга, но не сообщают об этом. Поэтому, если у налогоплательщиков возникнут проблемы с оплатой каких-либо долгов, им также следует обратиться в налоговую службу и обсудить с ними порядок оплаты».





Налоговая служба защищает свои действия, заявляя, что у службы есть полномочия взыскивать долги путем автоматического уменьшения суммы возмещения, и что служба имеет ограниченные технические возможности менять этот процесс.





Представитель налоговой службы заявил, что они ожидают, что почти 79 000 клиентов погасят свои старые долги на оценочную сумму в 274 миллиона долларов.





Но добавляют, что у 290 000 граждан в целом есть налоговая задолженность, что в совокупности составляет одну целая две десятых миллиарда долларов.





Казначей Джим Чалмерс также выступил в защиту практики налоговой службы.





«Очевидно, что налоговая служба делает все возможное, чтобы обеспечить соблюдение людьми налоговой системы, пытаясь предоставить как можно больше информации по мере принятия мер. Я не собираюсь критиковать важную работу налоговой службы. Из разговоров с Комиссаром и другими членами службы я знаю — когда они проводят эту необходимую работу, они стараются делать ее максимально деликатным образом, насколько это возможно, и я ожидаю, что так будет и дальше».





Изменение политики сбора долгов происходит одновременно с окончанием налоговых послаблений для лиц с низким и средним доходом, что также сократит доходы тысяч людей в этом году.





Г-н Макканн говорит, что многие домохозяйства и бизнесы полагались на возвраты по налоговым декларациям, чтобы облегчить давление кризиса стоимости жизни.





«Это особенно касается владельцев малого бизнеса. Также родителей, и другие отдельные группы налогоплательщиков. Это по сути жонглирование денежными потоками. Например, малый бизнес мог приобрести крупную единицу оборудования и рассчитывать на возмещение по НДС, которое может составлять 10 к 10 тысячам — и это может быть довольно важной частью денежного потока малого бизнеса, особенно для стартапа. И это, как я уже сказал, возможно, будет отнято в ходе этого процесса. Так что да, это повлияет на австралийцев. Это повлияет на семейный бюджет».





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