Один подросток зарезан, еще один в больнице после драки на Royal Easter Show в Сиднее

Два подростка получили ножевые ранения на Royal Easter Show в Сиднее. Один из них погиб, второй серьезно пострадал.





Около 8 часов вечера в понедельник в зоне аттракционов вспыхнула драка, сообщили в полиции Нового Южного Уэльса.





Один из подростков получил ножевое ранение в грудь и скончался, когда его доставили в больницу Westmead Hospital.





Инспектор скорой помощи Нового Южного Уэльса Марк Уиттакер сказал, что у подростка была остановка сердца из-за ранения в области грудной клетки, когда прибыли парамедики.

«Парамедики провели сердечно-легочную реанимацию и ряд других важных вмешательств на месте происшествия, прежде чем погрузить пациента для транспортировки в больницу Westmead», — говорится в заявлении.





«К сожалению, несмотря на все усилия, реанимировать его не удалось».





«Нет сомнений, что это была очень тяжелая сцена для десятков свидетелей, которые хотели насладиться вечером на Royal Easter Show».





Второй подросток получил ножевое ранение в ногу и был доставлен в больницу Westmead в тяжелом, но стабильном состоянии.





Задержан мужчина, его доставили в полицейский участок Auburn.





Посетители шоу были выведены с территории, которая сейчас закрыта как место преступления.





Тем временем SafeWork NSW решает вопрос о возможном закрытии аттракциона Free Fall ride на оставшуюся часть пасхального шоу после того, как четырехлетний ребенок остался непристегнутым во время работы аттракциона.



