Люди на временных визах подвергаются наибольшему риску домашнего насилия, - показало исследование

((ТРАНСКРИПТ))





Домашнее насилие стало казаться нормой для Майи за 18 лет в браке.





" Я могу сказать, что это была социальная изоляция и финансовый контроль, эмоциональное насилие. Все это было наряду с сильным физическим насилием".





Ее история - лишь одна из множества других, очень похожих, - утверждается в национальном исследовании, посвященном ощущению безопасности женщин из числа мигрантов и беженцев в Австралии.





Из почти 1400 опрошенных - 33 процента подвергались той или иной форме домашнего и семейного насилия, наиболее распространенными видами которого были контролирующее поведение и физическое или сексуальное насилие.





Доклад университета Монаша и организации “Harmony Alliance” представила председатель “Harmony Alliance” Ньядол Нюон.





" Мы провели опрос, потому что хотели начать сбор достоверных данных, которые могут повлиять на политику и процессы принятия решений, которые повлияют на женщин-мигранток и беженок. С другой стороны, мы также хотели начать разговор об опыте переселения и устройства в новой стране. Опыт любого мигранта и беженца меняется со временем. Возможно, первая потребность заключается в способности говорить по-английски. Чем дольше вы остаетесь здесь, это меняется, и ваши потребности становятся намного шире и конкретнее".





По данным исследования, многие участницы опроса рассказали, что их миграционный статус использовался для контроля.





Г-жа Нюон говорит, что результаты опроса показывают: наибольшему риску подвержены лица на временных визах.





"Они сообщают нам о большем уровне домашнего и семейного насилия. Это включает связанное с контролем на основе миграционного статуса поведение, в том числе, например, если у этой женщины временная виза, это угрозы, что она может быть депортирована или разлучена со своими детей. Даже когда их дети являются гражданами Австралии. В некоторых случаях, если они не являются постоянными жителями, то это означает, что они не получали никакой финансовой поддержки. Понятно, что многие женщины из числа мигрантов и беженцев не имеют стабильной гарантированной работы, и это несоразмерно влияет на них, о чем говорит общий вывод исследования".





40 процентов заявили, что подвергались домашнему насилию, по сравнению с 32 процентами австралийских граждан и 28 процентами обладателей постоянных виз.





Ведущий автор, доцент Мари Сегрейв, говорит, что только 22% респондентов были уверены в своих визовых правах.





" Отчасти это связано с неуверенностью, может ли преступник, который угрожает депортацией, правда сделать это. Но другое дело - проблемы, связанные с системой поддержки. Обладатели временной визы не могут получить доступ к той поддержке, которая доступна для австралийских граждан”.





В отчете также отмечается отсутствие доверия к полиции, особенно среди женщин до 30 лет.





Майя говорит, что она тоже чувствовала это, - во-многом, из-за культурных барьеров.





"Для нас пойти и рассказать полиции о нашем испытании - непросто. Нам потребуются годы, годы, чтобы понять, что с нами происходит, и выступить против этого, а затем пойти в полицию и сообщить об этом. Я думаю, что системе необходимо это учитывать, а в австралийской системе этого понимания не хватает”.





Исследование обнародовано накануне двухдневного национального саммита по безопасности женщин, который продет в июле и на котором правительства и заинтересованные стороны соберутся вместе, чтобы определить следующий национальный план по сокращению насилия в отношении женщин.





В новом бюджете правительство выделило 2,5 миллиона долларов на поддержку людей на временных визах, подвергшихся насилию в семье, и также было обещано, что выводы последнего исследования будут приняты во внимание.





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