Австралийская организация "Svoboda Alliance" в числе 30 зарубежных организаций, деятельность которых хотят признать «нежелательной» и экстремистской

На этой неделе стало известно о том, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила признать «нежелательной» и экстремистской работу 30 зарубежных организаций из 16 «недружественных» стран – об этом комиссии и на
Это организации из Австралии, Австрии, США, Венгрии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, ФРГ, Черногории, Чехии и Швеции.
«Все эти структуры подконтрольны правительствам стран НАТО и нацелены на подрыв нашей страны изнутри», — сказал глава комиссии Василий Пискарев.
Австралийская организация НПО «Svoboda Alliance» - одна из этого списка. Мы созвонились с президентом Svoboda Alliance Inc. по НЮУ Ильей Фоминым, чтобы спросить о их реакции на эту новость.
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Комментарий Ильи Фомина.
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Мы также обратились к Посольству РФ в Австралии и задали вопрос о том, как они расценивают эту новость и следят ли за деятельностью организации. Вот такой ответ мы получили:
«SBS Russian неоднократно освещала усилия Svoboda Alliance по распространению антироссийской пропаганды в Австралии и лоббированию враждебной России политики. Поэтому новость о думском расследовании в отношении Альянса не должна удивить ваших слушателей.
Если данная организация будет официально признана по российскому законодательству нежелательной, то мы, конечно, будем готовы проинформировать заинтересованных граждан о соответствующих правовых последствиях».
Что касается подрывной работы Альянса внутри России, Посольство такими сведениями не располагает. Вполне возможно, что нам с вами отсюда не все видно. Стоило бы поинтересоваться этим у самих антироссийских активистов.Пресс-служба Посольства России в Австралии
На сайте государственной думы РФ также говорится, что Комиссией собраны материалы на 150 граждан, выступавших с призывами к введению санкций против России.
«Василий Пискарев сообщил, что данные материалы будут направлены в правоохранительные органы для организации проверки в связи с наличием в действиях этих граждан признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.4 КоАП РФ, или уголовного преступления, предусмотренного ст. 284.2 УК РФ», - сообщается на сайте Госдумы.