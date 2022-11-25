Австралийская организация "Svoboda Alliance" в числе 30 зарубежных организаций, деятельность которых хотят признать «нежелательной» и экстремистской

На этой неделе стало известно о том, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила признать «нежелательной» и экстремистской работу 30 зарубежных организаций из 16 «недружественных» стран – об этом сообщается в телеграм-канале комиссии и на сайте Госдумы.





Это организации из Австралии, Австрии, США, Венгрии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, ФРГ, Черногории, Чехии и Швеции.





«Все эти структуры подконтрольны правительствам стран НАТО и нацелены на подрыв нашей страны изнутри», — сказал глава комиссии Василий Пискарев.





Австралийская организация НПО «Svoboda Alliance» - одна из этого списка. Мы созвонились с президентом Svoboda Alliance Inc. по НЮУ Ильей Фоминым, чтобы спросить о их реакции на эту новость.





LISTEN TO Комментарий Ильи Фомина. 04:52 Play



Мы также обратились к Посольству РФ в Австралии и задали вопрос о том, как они расценивают эту новость и следят ли за деятельностью организации. Вот такой ответ мы получили:





«SBS Russian неоднократно освещала усилия Svoboda Alliance по распространению антироссийской пропаганды в Австралии и лоббированию враждебной России политики. Поэтому новость о думском расследовании в отношении Альянса не должна удивить ваших слушателей.





Если данная организация будет официально признана по российскому законодательству нежелательной, то мы, конечно, будем готовы проинформировать заинтересованных граждан о соответствующих правовых последствиях».





Что касается подрывной работы Альянса внутри России, Посольство такими сведениями не располагает. Вполне возможно, что нам с вами отсюда не все видно. Стоило бы поинтересоваться этим у самих антироссийских активистов. Пресс-служба Посольства России в Австралии





На сайте государственной думы РФ также говорится, что Комиссией собраны материалы на 150 граждан, выступавших с призывами к введению санкций против России.



