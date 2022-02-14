Как люди поддерживают медицинский персонал Австралии

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Доктор Прит Маккер — один из более чем тысячи новых интернов, поступивших в больницы Нового Южного Уэльса во время волны Омикрон.





Доктор Маккер проходит стажировку в Королевской больнице принца Альфреда (Royal Prince Alfred Hospital) в Сиднее.





Это способствовало ускорению на старте его медицинской карьеры, но также помогло системе справиться с недавним наплывом случаев COVID.





"Мы знаем, что система здравоохранения находится в стрессе, поэтому нам важно ощущать свой вклад".





1073 новых интерна поступили в больницы Нового Южного Уэльса во время пика волны Омикрон, что стало рекордным числом для любого штата или территории.





Доктор Маккер работал в Королевской больнице принца Альфреда ассистентом с октября прошлого года, одновременно получая медицинскую степень и PhD степень в области периферической невропатии.





Но во время стажировки он должен будет пройти год практики под наблюдением и поработать в городских и региональных больницах, в разных отделениях, включая хирургию и неотложную помощь.





Доктор Маккер родился в Нью-Дели и переехал вместе со своей семьей в семилетнем возрасте.





Он последователь сикхской веры, центральным принципом которой является служение обществу.





Он также гордится тем, что в госпиталях уважают его право носить бороду и специальный головной убор.





«Носить тюрбан и не сбривать бороду — это действительно важная часть веры».





Наиболее трудная ситуация сложилась в больницах на юге и западе Сиднея, где было больше всего заболевших COVID.





Почти 50 000 медсестер и медбратьев государственных больниц в Новом Южном Уэльсе запланировали забастовку на 15 февраля из-за нехватки персонала, неудовлетворенности заработной платой и условиями труда.





Это первая подобная забастовка почти за десятилетие.





Медсестры в RPA планируют полный день забастовки, в регионах также ожидаются протестные акции.





Генеральный директор Австралийского колледжа медсестер Кайли Уорд говорит, что соотношение низкого числа медсестер и большого наплыва пациентов довело многих работников здравоохранения до предела.





«Я встревожена тем, что сотни медсестер связываются со мной и с колледжем, чтобы сообщить нам, что они хотят уйти из системы ради собственного здоровья и благополучия».





Колледж представляет более 150 000 медсестер по всей Австралии.





Г-жа Уорд говорит, что медсестры и медбратья в больницах и учреждениях по уходу за престарелыми совершенно обессилены после двух лет борьбы с COVID.





Feed Our Medics — общественная группа, поддерживающая медицинских работников страны.





Это благотворительное движение было начато два года назад Джолин Хэкман, партнер которой работает анестезиологом.





Feed Our Medics использует пожертвования для оплаты готовых блюд и уже доставили более 2000 коробок с едой с начала пандемии.





Г-жа Хэкман говорит, что с распространением волны Омикрон потребность в благотворительной деятельности возросла.





"Сейчас мы представлены в восьми больницах. Что происходит - так это наплыв людей. Медсестры действительно в трудном положении. А когда мы доставляем еду, то первое, что они нам говорят - не забудьте про уборщиков, убедитесь, что вы не забыли о парамедиках".





Feed Our Medics осуществляет доставку в больницы преимущественно на юго-западе Сиднея, где очень высокое культурное и языковое разнообразие сообщества.





Г-жа Хэкман говорит, что многие медсестры и медбратья не сразу принимают помощь, но все они очень признательны за то, что при выборе продуктов питания учитываются и их культурные предпочтения.





"Так как наши медики на передовой из самых разных культурных и языковых сообществ, мы стараемся предоставить несколько вариантов, халяльный или вегетарианский".





Кроме того организация "Feed Our Medics" также помогает находящемуся в непростой ситуации сектору общепита, заказывая у кафе и ресторанов сотни блюд каждую неделю, а потом распределяя их среди медицинских работников.





Мелани Кай Мюррей, которая иммигрировала из США, собственница кафе на северных пляжах Сиднея.





Она говорит, что теперь ее заведение поставляет около 50 порций еды в неделю для доставки в местные больницы.





"Обычно наш бизнес поддерживали многочисленные туристы в Мэнли, а сейчас их почти нет. Так что просто здорово, что у нас есть этот проект с организацией Feed Our Medics".





Социальные сети объединили людей во время пандемии.





Одной из страниц в социальных сетях, направленной на борьбу с трудностями локдаунов и одиночеством, является One Another Community, которая поддерживает не только медицинские команды, но и семьи, потерявшие доход или находящиеся в изоляции.





Соучредитель проекта One Another Community Лиза Холлинсхед говорит, что страница объединяет волонтеров с теми, которым нужно купить продукты, выгулять домашних животных или даже просто с одинокими людьми, которым хочется с кем-то поговорить.





Г-жа Холлинсхед говорит, что группа началась с 200 добровольцев.





"И сейчас у нас более 5000 подписчиков, число которых ежедневно увеличивается на 500".





Сама она приехала в Австралию из Соединенного Королевства и гордится тем, что помогает людям в своей новой родной стране.





Интерн Прит Маккер очень благодарен поддержке во время волны Омикрон.





“Видеть, как сообщество откликается и выражает признательность - это просто здорово".





Его слова являются подтверждением того, что доброта и даже маленькие жесты не остаются незамеченными и поддерживают медицинских работников в это непростое время.











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