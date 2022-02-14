Как люди поддерживают медицинский персонал Австралии

Dr Preet Makker at RPA

Dr Makker at RPA. Source: SBS Sandra Fulloon

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В то время как медсестры Нового Южного Уэльса готовят забастовку из-за неудовлетворенности заработной платой и условиями труда, многие австралийцы жертвуют время и силы, чтобы снизить давление на этих сотрудников передовой линии борьбы с пандемией. Журналисты SBS News и рубрики SBS Small Business Secrets поговорили с некоторыми из тех, на чьих плечах держится медицинская система штата.

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Доктор Прит Маккер — один из более чем тысячи новых интернов, поступивших в больницы Нового Южного Уэльса во время волны Омикрон.

Доктор Маккер проходит стажировку в Королевской больнице принца Альфреда (Royal Prince Alfred Hospital) в Сиднее.

Это способствовало ускорению на старте его медицинской карьеры, но также помогло системе справиться с недавним наплывом случаев COVID.

"Мы знаем, что система здравоохранения находится в стрессе, поэтому нам важно ощущать свой вклад".

1073 новых интерна поступили в больницы Нового Южного Уэльса во время пика волны Омикрон, что стало рекордным числом для любого штата или территории.

Доктор Маккер работал в Королевской больнице принца Альфреда ассистентом с октября прошлого года, одновременно получая медицинскую степень и PhD степень в области периферической невропатии.

Но во время стажировки он должен будет пройти год практики под наблюдением и поработать в городских и региональных больницах, в разных отделениях, включая хирургию и неотложную помощь.

Доктор Маккер родился в Нью-Дели и переехал вместе со своей семьей в семилетнем возрасте.

Он последователь сикхской веры, центральным принципом которой является служение обществу.

Он также гордится тем, что в госпиталях уважают его право носить бороду и специальный головной убор.

«Носить тюрбан и не сбривать бороду — это действительно важная часть веры».

Наиболее трудная ситуация сложилась в больницах на юге и западе Сиднея, где было больше всего заболевших COVID.

Почти 50 000 медсестер и медбратьев государственных больниц в Новом Южном Уэльсе запланировали забастовку на 15 февраля из-за нехватки персонала, неудовлетворенности заработной платой и условиями труда.

Это первая подобная забастовка почти за десятилетие.

Медсестры в RPA планируют полный день забастовки, в регионах также ожидаются протестные акции.

Генеральный директор Австралийского колледжа медсестер Кайли Уорд говорит, что соотношение низкого числа медсестер и большого наплыва пациентов довело многих работников здравоохранения до предела.

«Я встревожена тем, что сотни медсестер связываются со мной и с колледжем, чтобы сообщить нам, что они хотят уйти из системы ради собственного здоровья и благополучия».

Колледж представляет более 150 000 медсестер по всей Австралии.

Г-жа Уорд говорит, что медсестры и медбратья в больницах и учреждениях по уходу за престарелыми совершенно обессилены после двух лет борьбы с COVID.

Feed Our Medics — общественная группа, поддерживающая медицинских работников страны.

Это благотворительное движение было начато два года назад Джолин Хэкман, партнер которой работает анестезиологом.

Feed Our Medics использует пожертвования для оплаты готовых блюд и уже доставили более 2000 коробок с едой с начала пандемии.

Г-жа Хэкман говорит, что с распространением волны Омикрон потребность в благотворительной деятельности возросла.

"Сейчас мы представлены в восьми больницах. Что происходит - так это наплыв людей. Медсестры действительно в трудном положении. А когда мы доставляем еду, то первое, что они нам говорят - не забудьте про уборщиков, убедитесь, что вы не забыли о парамедиках".

Feed Our Medics осуществляет доставку в больницы преимущественно на юго-западе Сиднея, где очень высокое культурное и языковое разнообразие сообщества.

Г-жа Хэкман говорит, что многие медсестры и медбратья не сразу принимают помощь, но все они очень признательны за то, что при выборе продуктов питания учитываются и их культурные предпочтения.

"Так как наши медики на передовой из самых разных культурных и языковых сообществ, мы стараемся предоставить несколько вариантов, халяльный или вегетарианский".

Кроме того организация "Feed Our Medics" также помогает находящемуся в непростой ситуации сектору общепита, заказывая у кафе и ресторанов сотни блюд каждую неделю, а потом распределяя их среди медицинских работников.

Мелани Кай Мюррей, которая иммигрировала из США, собственница кафе на северных пляжах Сиднея.

Она говорит, что теперь ее заведение поставляет около 50 порций еды в неделю для доставки в местные больницы.

"Обычно наш бизнес поддерживали многочисленные туристы в Мэнли, а сейчас их почти нет. Так что просто здорово, что у нас есть этот проект с организацией Feed Our Medics".

Социальные сети объединили людей во время пандемии.

Одной из страниц в социальных сетях, направленной на борьбу с трудностями локдаунов и одиночеством, является One Another Community, которая поддерживает не только медицинские команды, но и семьи, потерявшие доход или находящиеся в изоляции.

Соучредитель проекта One Another Community Лиза Холлинсхед говорит, что страница объединяет волонтеров с теми, которым нужно купить продукты, выгулять домашних животных или даже просто с одинокими людьми, которым хочется с кем-то поговорить.

Г-жа Холлинсхед говорит, что группа началась с 200 добровольцев.

"И сейчас у нас более 5000 подписчиков, число которых ежедневно увеличивается на 500".

Сама она приехала в Австралию из Соединенного Королевства и гордится тем, что помогает людям в своей новой родной стране.

Интерн Прит Маккер очень благодарен поддержке во время волны Омикрон.

“Видеть, как сообщество откликается и выражает признательность - это просто здорово".

Его слова являются подтверждением того, что доброта и даже маленькие жесты не остаются незамеченными и поддерживают медицинских работников в это непростое время.

 

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