Администрация Байдена: новые санкции против оборонной промышленности России

Администрация Байдена: новые санкции против оборонной промышленности РоссииPlay04:27US President Joe Biden at a European Union leaders summit in Brussels, Belgium Source: Getty ImagesGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.68MB) Администрация Байдена ввела новые санкции против оборонной промышленности России. Также в США создана рабочая группа для реагирования на случай, если Россия применит в Украине химическое, биологическое или ядерное оружие.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод