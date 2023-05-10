Федеральный бюджет 2023: Выигравшие и проигравшие (подкаст)

Winners and Losers

Credit: SBS News

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Разбираемся, кто выиграет, а кто проиграет от нового федерального бюджета 2023 года.

Текстовая версия:

Федеральный бюджет 2023: Выигравшие и проигравшие

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