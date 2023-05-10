Федеральный бюджет 2023: Выигравшие и проигравшие (подкаст)Play10:06 Credit: SBS NewsGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.25MB) Разбираемся, кто выиграет, а кто проиграет от нового федерального бюджета 2023 года.Текстовая версия:Федеральный бюджет 2023: Выигравшие и проигравшиеShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод