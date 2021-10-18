'COVID babies' - дети, которые не знают мира без пандемии

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Для молодой женщины Тхан Бинь пандемия COVID и ее опыт материнства стали неразделимыми.





Она родила свою первую дочку Джуди как раз в тот день, когда маски стали обязательными в Мельбурне в июле 2020 года.





А в день, когда у нее начались схватки со вторым малышом, она как раз получила вторую дозу вакцины от COVID-19.





«Когда я пошла сделать прививку, то в тот же день и родила его. Я очень хотела успеть получить вакцину. У меня начались схватки еще накануне вечером, но я старалась продержаться до того, как схожу на прием по вакцинации».





Тхан Бинь приехала в Австралию из Вьетнама семь лет назад, познакомившись со своим будущим мужем Мином в университете.





Она рассказывает о своем непростом опыте родительства - с двумя малышами, у которых всего 14 месяцев разницы, и в локдауне, но говорит, что самым трудным был период сразу после выписки с первым ребенком, когда ей так хотелось, чтобы ее родители были рядом и помогли ей.





«Это был мой первый опыт материнства с Джуди, и никого не было рядом, кто бы научил меня, как правильно ухаживать за ней, как кормить ее. Было очень непросто».





Государственные программы поддержки молодых родителей, такие как группы для молодых мам или посещения на дому медицинскими сестрами, были тоже приостановлены.





Другая молодая мама Манприт Каур из северного района Мельбурна рассказывает, что как раз в то время узнала, что малыши, подобные её дочери, получили новое прозвище.





«Когда я куда-то приезжаю, меня спрашивают дату рождения моей дочери, и я говорю - 22 июля 2020 года, то мне обычно отвечают: "А, так она COVID baby!"»





В отличие от других женщин, рассказы о родах которых она слышала, Манприт говорит, что ей повезло, потому что ее муж присутствовал при рождении дочери Сагал.





Но потом ему разрешили только двухчасовые визиты до того, как их с малышкой отпустили домой.





У г-жи Каур радость после рождения ребенка сочеталась со страхом остаться одной.





«Нам было действительно трудно с первым ребенком, мы не знали, что нужно подготовить, что обязательно должно быть на первое время, а что понадобится потом».





Она рассказывает, что согласно ее культурным традициям, в возрасте шести недель все родные собрались бы вместе на церемонию приветствия в этот мир малышки Сагал, обязательно бы присутствовали дедушки и бабушки с обеих сторон.





Сейчас их дочери 14 месяцев, а семья так еще и не отпраздновала должным образом ее появление, и она до сих пор еще не видела своих бабушек и дедушек.





«COVID изменил для нас все. Когда мы вернулись домой, никого не было, чтобы поприветствовать нас. Только мы с мужем и новорожденная - предоставленные сами себе».





В организации по охране женского здоровья в мультикультурных сообществах Австралии говорят, что 90 процентов женщин из числа мигрантов и беженцев сообщили, что пандемия оказала на них среднее или тяжелое влияние.







Д-р Адель Мёрдоло из Многокультурного центра женского здоровья говорит, что ограничения на международные путешествия оставили многих молодых мам из мигрантских комьюнити справляться со сложностями материнства в одиночку.





«В нормальное время с ними бы были родственники - сестры или мамы - которые бы приехали и помогали в первое время после рождения ребенка. Или они могли бы присоединиться к материнским группам. Так что когда эти две формы поддержки стали недоступны, для мам из иммигрантских сообществ наступили действительно трудные времена».





В 2020 году количество звонков на горячую линию поддержки родителей в Виктории "Parentline" превысило 21 600, что на две тысячи больше, чем в предыдущем году.





И хотя многие молодые родители в Австралии в этот период были вынуждены справляться без поддержки родных, но доктор Мёрдоло говорит, что для мам из числа беженцев и мигрантов и так существовало немало трудностей, которые пандемия только усугубила.





Исследования показывают, что матери, для которых английский язык не является родным, с меньшей вероятностью обратиться за последродовой помощью и с большей вероятностью будут иметь проблемы со здоровьем.







«Даже до пандемии женщины-мигрантки и особенно молодые мамы чаще оказывались в социальной изоляции. А это фактор риска развития перинатального беспокойства и послеродовой депрессии».





Изоляция привела к тому, что тысячи молодых мам стали искать поддержки в Интернете.





Мама из Мельбурна Неха Тхакур Лутра 6 лет назад создала группу на Facebook "Connecting Indian Mums" - для поддержки мам из индийских иммигрантских сообществ.





По ее словам, во время локдаунов в группу пришло очень много новых участниц.





«Мы так сильно выросли. В прошлом году группа насчитывала семь тысяч, в этом году - 11 тысяч».





Участницы группы обмениваются советами и оказывают друг другу поддержку.





Г-жа Лутра говорит, что участницы группы, которые живут неподалеку друг от друга, даже помогают с приготовлением еды или покупкой продуктов тем, кто сейчас испытывает сложности.





По ее словам, во время пандемии эта группы просто стала спасательным кругом для многих молодых мам.





«Это как наш собственный маленький кружок. Чтобы вырастить ребенка, говорят, нужна целая деревня, так почему бы нам не стать деревней друг для друга и для детей друг друга».





По крайней мере до тех пор, пока международные границы не откроются и, так называемая, деревня для молодых семей, не пополнится их родными и близкими людьми, которые смогут прилетать в гости в Австралию.











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